Çimenlik Kalesi Çanakkale İlinde Nerede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemi padişahlarından Fatih Sultan Mehmet döneminde Çimenlik Kalesi’nin yapıldığı tarihi kaynaklarda ifade edilmektedir. Bulunduğu konum ve içinde sergilenen değerli tarihi eserler ile birlikte Çanakkale’nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken tarihi ve mimari yapıları arasında özel bir yere haizdir.

Çimenlik Kalesi Çanakkale İlinde Nerede?

Çimenlik Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın en dar olduğu bölümde Anadolu kıyısında Sarıçay ağzındaki düzlük üzerine yaptırılmıştır. Sarıçay ağzındaki giriş bölümünde yer alan Çimenlik Kalesi, Eceabat ilçesinde bulunan Kilitbahir Kalesi ile karşı karşıya durmaktadır. Çimenlik Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük bir beğenisini kazanmakta ve ilgisini çekmektedir. Tarihi kale, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Sorumluluk bakımından ise Çanakkale Boğaz Komutanlığı taşınmaz sorumluluğundadır.

Belirli periyotlarla restorasyon gören tarihi kale, son olarak 2016 senesinde restore edilmiştir. Çimenlik Kalesi’ni ziyaret etmeyi düşünenler, isterlerse sahil kesimindeki Deniz Müzesi giriş bölümünden bilet alarak bu tarihin çeşitli olaylarına tanıklık etmiş olan mekanı rehberler eşliğinde gezebilirler. Bu eşsiz kale hakkında bilmediklerini öğrenebilirler.

Tarihi Kalenin Özellikleri

Tarihi kalenin boyutları 110X160 metredir. Yapı dikdörtgen planlıdır. Kale, bir dış sur ile bu surun orta kısmında göze çarpan ana kuleden meydana gelmektedir. Çimenlik Kalesi, dış kale ve iç kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Surlarda dokuz tane burç bulunmaktadır. Deniz tarafındaki sur, 3. Selim zamanında yıktırılmıştır. Yıktırılan sur yerine silah teknolojisine uygun olan alanlar yaptırılmıştır. İç kale üç katlıdır. İç kale 42x48 metre ölçülerinde ve 25 metre yüksekliğindedir. Duvarlarının kalınlığı yaklaşık olarak 9,5 metredir. Bahçesinde baruthane ile iki adet cami bulunmaktadır.

Çimenlik Kalesi'nin Hikayesi

Çimenlik Kalesi’nin tarihi hikayesinde ilgi çeken bazı olaylar yer alır. Bunlardan en fazla dile getirileni ve bilineni 18 Mart 1915 günü İngiliz gemisi Queen Elizabeth’den atılan ve kuzey sur duvarlarında meydana gelen 2 metrelik deliktir. Bu delik içerisinde patlamadan kalan top mermisi, halen düştüğü yerde durmaktadır. Bu mermide Çimenlik Kalesi’nde yaşanan tarihi olaylarının en önemli delilleri arasındadır. Kalenin bulunduğu müze alanının bahçesinde bu hikayeye tanıklık eden çeşitli toplar, top taşıma arabaları, tanksavarlar, mayınlar ile denizden çıkarılan bir Alman denizaltısı kalıntısı mevcut.