Çin Nerede? Çin Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Çin oldukça farklı kültüre sahip bir ülkedir. Yoğun nüfusa sahip olan ülke çevresinde pek çok komşu ülkesi bulunmaktadır. Çin ülkesi Dünya ekonomisinde ticaret alanında önemli bir konuma sahiptir. Üreten bir ülke konumunda olan Çin yüz ölçümü olarak da büyük bir ülkedir. Çin ülkesinin resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti olarak geçmektedir.



Çin Hangi Kıtada Bulunuyor?



Çin ülkesi Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Doğu Asya bölgesinde bulunan Çin yaklaşık olarak 1.4 milyar nüfusu bulunmaktadır. Çin ülkesinin resmi dili Çincedir. Ülkemizden Çin ülkesine seyahat etmek için doğu bloğundan yaklaşık olarak 10 saat sürmektedir. Doğu Asya'da bulunan Çin ülkesi resmi para birimi ise Çin Yuanı’dır. Çin Halk Cumhuriyeti Rusya'dan sonra en geniş topraklara sahip olan ikinci ülkedir. Çin yüz ölçümü yaklaşık olarak 9 milyon 600 bin metre karedir. Çin Halk Cumhuriyeti 22 eyaletten oluşmaktadır. Doğu Asya'nın en büyük ülkesi olan Çin beş tane de özerk bölgesi bulunuyor.



Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın ilk uygarlıklarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Başkenti Pekin olan ülkenin en büyük şehri ise Şangay şehridir. Çin Halk Cumhuriyeti Asya kıtasında üniter sosyalist tek partili cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdendir. Ülkenin başkanı ise Şİ Cinping'dir. Ülke komünist parti ile birlikte yönetilmektedir.