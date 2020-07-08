DÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen rekor denemesi kapsamÄ±nda Ã‡orum'un BayatÂ ilÃ§esindeki Asma Tepe mevkisinden yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle havalanan milli sporcuÂOÄŸuzkan Sadeer, termal hava akÄ±mlarÄ± yardÄ±mÄ±yla 296 kilometre katetti.DÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen rekor denemesi kapsamÄ±nda Ã‡orum'un BayatÂ ilÃ§esindeki Asma Tepe mevkisinden yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle havalanan milli sporcuÂ OÄŸuzkan Sadeer, termal hava akÄ±mlarÄ± yardÄ±mÄ±yla 296 kilometre katetti.

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Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan OÄŸuzkan, 8 saat 15 dakika havadaÂ kaldÄ±ktan sonra Ã‡orum-Ã‡ankÄ±rÄ±-KÄ±rÄ±kkale-Tuz GÃ¶lÃ¼ hattÄ± Ã¼zerinden saat 18.15Â civarÄ±nda Konya yakÄ±nlarÄ±na inerek uÃ§uÅŸunu tamamlandÄ±. Ã‡orum Sportif HavacÄ±lÄ±k KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KarÄ±nlÄ±oÄŸu, AA muhabirineÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rekor denemesini baÅŸarÄ±yla sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in sevinÃ§liÂ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Rekor denemesinin birÃ§ok anlamda ilklere sahne olduÄŸunu dile getirenÂ KarÄ±nlÄ±oÄŸlu, "8 saat 15 dakika havada kalma sÃ¼resi olarak TÃ¼rkiye rekoruydu. 296Â kilometre mesafe ile Ã¶nceki rekora rakip olduk. AyrÄ±ca bÃ¶lge rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸÂ olduk. O gÃ¼n yapÄ±lan uÃ§uÅŸlar arasÄ±nda dÃ¼nya birincisi olduk. Ã‡ok sevinÃ§liyiz."Â dedi.

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Bayat'Ä±n yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ sporcularÄ± iÃ§in ideal bir coÄŸrafya olduÄŸunuÂ ifade eden KarÄ±nlÄ±oÄŸlu, "Uzun mesafe uÃ§uÅŸu iÃ§in bazÄ± coÄŸrafi bÃ¶lgeler, termikler,Â havanÄ±n durumu ve gÃ¼zergahÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bayat, sÄ±fÄ±r noktasÄ±. Karadeniz iklimininÂ bitip karasal iklimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk nokta Ã‡orum'un Bayat ilÃ§esidir. Uzun mesafeÂ rekorunun en iyi kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± nokta burasÄ±. TÃ¼m pilot arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± burayaÂ bekliyoruz." diye konuÅŸtu.