Çubuk Gölü Bolu İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Çubuk Gölü, dizi ve film çekimleri için en gözde mekanlar arasında. Bu çekimler sayesinde Çubuk Gölü'nü duyanların ve ziyaret etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Burayı ziyaret edenler ise yakınlarına tavsiye etmeyi ihmal etmiyor. Doğayla iç içe olmayı planlayanlar için günübirlik gezilerin en güzel adresi.



Çubuk Gölü Bolu İlinde Nerede?



Çubuk Gölü, Bolu ilimizin Göynük ilçesine 11 kilometre uzaklıkta konumlanmaktadır. Çubuk Gölü, Çubuk Köyü’nün kıyısında yemyeşil çam ormanları ile çevrili doğa gezginlerinin mutlaka uğraması gereken tabiat harikalarından biri. Sünnet Gölü’nün ortalama olarak 17 kilometre güneybatısında yer alan Çubuk Gölü, çevresine dizi çekimleri için yapılan yel değirmenleri ile de beğeni kazanmaktadır. Doğa gezileri ve doğa fotoğrafçılığı içinde oldukça elverişli olan Çubuk Gölü, her mevsim farklı güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri bünyesinde toplamaktadır.



Çubuk Gölü’nün Özellikleri



Çubuk Gölü, Göller yöresinin en çok beğenilen göllerinin başında geliyor. Deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte bulunan Çubuk Gölü, 15 hektar bir alanı kapsamaktadır. Gölün derinliği ise ortalama 13 metre olarak ölçülmektedir. Batı Karadeniz bölgesinin Göller yöresi olarak adlandırılan 126 adet gölünden birisi olan Çubuk Gölü doğal, temiz, huzur dolu bir dinlenme alanı arayışında olanlar için ideal alanlar arasında. Kamp yapmak içinde tavsiye edilen Çubuk Gölü çevresi, aynı zamanda bisiklet turu yapmak isteyenler içinde oldukça elverişli bir yer.



Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Çubuk Gölü’nün çevresi yaban domuzu, tilki ve tavşan gibi ilgi gören ve yaban hayatının aranılan hayvan çeşitlerini topraklarında barındırmaktadır. Doğal yaşam ile bütünleşmek isteyenlerin gezi rotalarında yer vermesi önerilen göl ve çevresi, balık türleri ile de öne çıkmaktadır. Gölde bulunan sazan ve alabalıkların olta ile avlanmasına ise izin verilmektedir.



Çubuk Gölü’nün Oluşumu ve Tarihçesi



Bilim insanları, Çubuk Gölü üzerinde eski iklimlerin ve depremlerin izlerini süren araştırmalar yürütmektedir. Çubuk Gölü’nün su toplama alanı 12 kilometrekaredir. Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarından olmaktadır. Bu kayaçlar, derin denizlerde oluşan fosil içeriği olabilen tabakalı kayaçlardır. Çubuk Gölü’nün yüzey alanı 0,16 kilometrekaredir. Mevsimsel koşullara bağlı olarak yüzey alanında değişiklikler gözlenmektedir. Çubuk Gölü, güneydeki ana dereden 10 metre yükseklikte bulunan bir yayvan engel ile ayrılmaktadır.