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Ä°lk olarak AndÄ±rÄ±n'Ä±n Ã‡iÄŸÅŸar Mahallesi'nde 2 gÃ¼n kamp yapan Adana PRODOSS ve ODAK Ã¼yeleri, daha sonra tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti. TÄ±rmanÄ±ÅŸ Ã¶ncesi bir aÃ§Ä±klama yapan ODAK BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel ErdoÄŸan, "AndÄ±rÄ±n Ã‡iÄŸÅŸar Mahallesi'nde bulunan DelihÃ¶bek DaÄŸÄ±na sporcularÄ±mÄ±zla bir tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. 1500 metreden baÅŸlayarak 2 bin 350 metreye kadar tÄ±rmanacaÄŸÄ±z. Burada kaya yapÄ±sÄ± tÄ±rmanÄ±ÅŸa oldukÃ§a mÃ¼sait. Burada 2 gÃ¼n kamp yaptÄ±k, sporcularÄ±mÄ±z da oldukÃ§a memnun kaldÄ±lar" dedi.

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AmatÃ¶r daÄŸcÄ± Orhan KoÅŸar ise AndÄ±rÄ±n'Ä±n konum itibari ile bir Ã§ok spor faaliyetlerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± bir coÄŸrafyaya sahip olduÄŸunu, ormanlarÄ±yla da gÃ¶rsel bir gÃ¼zelliÄŸe sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi. KoÅŸar, "DaÄŸcÄ±lÄ±k Federasyonunun rahatlÄ±kla eÄŸitim verebileceÄŸi, eÄŸitime son derece uygun kaya oluÅŸumlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± nedeniyleÂ ayrÄ±ca Ã¶nemli bir yere sahip. Bunun yanÄ±nda yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapmaya uygun seyir zevki harika yerler var, Mersin, Adana, Osmaniye bÃ¶lgesindeki daÄŸcÄ± kulÃ¼plerini Ã§ekmeye baÅŸladÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan bile doÄŸa severler bÃ¶lgeye rahatlÄ±kla gelebilir, burayÄ± cazibe merkezi yapmayÄ± umut ediyoruz" diye konuÅŸtu.

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