Dünyanın en uzun uçuşuna corona virüs darbesi

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde insanların evlerine kapanmasına neden olan, pek çok ülkenin ekonomisini zor bir duruma sokan corona virüs salgınından en çok etkilenenler arasında havacılık sektörü de var.

Dünya genelindeki havaalanlarında binlerce uçak, uçuşların yeniden başlayacağı tarih için bekleyişini sürdürüyor. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında ulusal ve uluslararası binlerce uçuş iptal edildi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke hava trafiğinin zaruri haller dışında kullanımına ara vermiş durumda. Bu durumdan dünyanın aktarmasız en uzun uçuşu da etkilendi.

Geçtiğimiz Kasım ayında seferlerine başlayan ve 19 saat 19 dakika süren Sydney - Londra seferleri de iptal kararından etkilendi. Qantas'ın gerçekleştirdiği 17.800 kilometrelik bu yolculuk uçuşların iptal edilmesiyle birlikte bir süredir gerçekleştirilemiyor. Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre normalde bu dönemde Sydney - New York aktarmasız seferlerini de başlatmayı planladıklarını açıkladı. Ancak şu anda bu plan da rafa kalkmış durumda.