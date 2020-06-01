Edremit Körfezi turizme açıldı

25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçelerinde kumsallar temizlendi.

Özellikle bölgedeki Ören, Akçay, Altınoluk ve Cunda gibi gözde turizm merkezlerinde konaklama tesisleri tadilattan geçirildi, mavi tura çıkacak gezi teknelerine bakım yapıldı.

Körfez, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri misafir edecek.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, salgın riskinin azalmasıyla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Edremit Körfezi Otelciler Birliği (EKOB) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının belirlediği esaslara göre hazırlıkların tamamlandığı bölgedeki otel, kafe ve diğer işletmelerin yeniden müşterileriyle buluştuğunu söyledi.