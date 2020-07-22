Emirgan Korusu Nerede? Emirgan Korusuna Toplu Taşıma İle Nasıl Gidilir?
İnsan istekleri sınırsız özelliğe sahiptir. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren her dönem farklı şeyler istemiş, farklı şeylere ilgi duymuştur. Ancak insan isteklerini dışında asıl önemli olan insan ihtiyaçlarıdır. İnsan ihtiyaçları kişilerin hayatını idame ettirmesi konusunda gerekli olan etkenlerdir. İnsan ihtiyaçları birincil ihtiyaçların dışında olan gezmek, yeni yerler görmek, dolaşmak ihtiyacı da insan ihtiyaçları arasında yer almaktadır. İnsanın hayatlarını daha konforlu yaşayabilmek ve hayattan zevk alabilmek adına gezmek, keşfetmek yeni yerler görmek aktivitelerinde de bulunurlar. Parklar, bahçeler, korular insanlar için oksijen alabilecekleri, değişiklik istedikleri alanlardır. Emirgan Korusu da İstanbullular için gezmek ihtiyacını karşılama konusunda oldukça etkili bir alandır. Emirgan Korusu ile ilgili detaylara yer verdik.
Gezmek dolaşmak hava almak değişiklikler yaşamak insan için olmazsa olmaz etkinliklerdendir. Kişiler gezmek istedikleri yerlere giderek değişiklik arar ve kendilerini daha iyi hissetmenin yollarını keşfeder. Böylece daha mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmeni etkileri de görülür. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde doğal yaşam alanının az olması da göz önünde bulundurulursa Emirgan Koru’sunun İstanbul için ne kadar önemli olduğunu da anlaşılır.
Emirgan Korusu Nerede?
Emirgan Korusu İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan ve İstinye semtlerinde boğazın kıyısında yer alan bir korudur. Emirgan Korusu özellikle İstanbul'da yaşayanlar için oldukça önemli olan alanlardan biridir. Burada insanlar özellikle kahvaltılarını yaparak bütün günü burada geçirebilir. Emirgan Korusu'na ayrıca piknik yapılabilir. Böylece kişiler doğa ile iç içe olma şansını elde eder.
Emirgan Korusu’na Toplu Taşıma İle Nasıl Gidilir?
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan İstinye semtlerinin boğaz kıyısında yer almaktadır. Özellikle Emirgan Korusu'na gitmek isteyenler için toplu taşıma araçlarda bulunmaktadır. Emirgan Korusu'na gitmek için kişiler Eminönü ya da Beşiktaş'tan sahil yolu üzerinde bulunan Kuruçeşme, Arnavutköy ya da Bebek gibi duraklardan otobüslere binerek Emirgan Korusu'na en yakın mesafeli olan Emirgan Durağı’nda inebilirler.
Bu duraklardan binecekleri 22, 22E, 40T, 42T numaralı otobüsler Emirgan Korusu'na gitmektedir. Emirgan durağında indikten sonra Emirgan Korusu'na gitmek için 5 dakika kadar bir yürüme mesafesi ile Emirgan Korusu'na ulaşmak mümkündür. Emirgan Korusu'na Anadolu Yakası’ndan gelecek kişiler için ise Kadıköy ve Üsküdar'dan vapur ile Beşiktaş'a geçirilerek burada Sarıyer tarafına gidecek otobüslerden birine bilmek gerekir.
Aynı zamanda sahil kenarında olan Emirgan Korusu'na giderken binilecek otobüsler tüm sahili boyunca boğaz manzarasına sizlere sunmaktadır. Emirgan Korusu'na özel araçla gitmek isteyen kişiler ise Beşiktaş ya da Sarıyer tarafında sahil yolundan Emirgan'a ulaşabilirler. Sakıp Sabancı Caddesinden soldan tabela takibi yapılarak koruyor ulaşmak mümkündür.