Emirgan Korusu Nerede? Emirgan Korusuna Toplu Taşıma İle Nasıl Gidilir?

Gezmek dolaşmak hava almak değişiklikler yaşamak insan için olmazsa olmaz etkinliklerdendir. Kişiler gezmek istedikleri yerlere giderek değişiklik arar ve kendilerini daha iyi hissetmenin yollarını keşfeder. Böylece daha mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmeni etkileri de görülür. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde doğal yaşam alanının az olması da göz önünde bulundurulursa Emirgan Koru’sunun İstanbul için ne kadar önemli olduğunu da anlaşılır.

Emirgan Korusu Nerede?

Emirgan Korusu İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan ve İstinye semtlerinde boğazın kıyısında yer alan bir korudur. Emirgan Korusu özellikle İstanbul'da yaşayanlar için oldukça önemli olan alanlardan biridir. Burada insanlar özellikle kahvaltılarını yaparak bütün günü burada geçirebilir. Emirgan Korusu'na ayrıca piknik yapılabilir. Böylece kişiler doğa ile iç içe olma şansını elde eder.

Emirgan Korusu’na Toplu Taşıma İle Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan İstinye semtlerinin boğaz kıyısında yer almaktadır. Özellikle Emirgan Korusu'na gitmek isteyenler için toplu taşıma araçlarda bulunmaktadır. Emirgan Korusu'na gitmek için kişiler Eminönü ya da Beşiktaş'tan sahil yolu üzerinde bulunan Kuruçeşme, Arnavutköy ya da Bebek gibi duraklardan otobüslere binerek Emirgan Korusu'na en yakın mesafeli olan Emirgan Durağı’nda inebilirler.

Bu duraklardan binecekleri 22, 22E, 40T, 42T numaralı otobüsler Emirgan Korusu'na gitmektedir. Emirgan durağında indikten sonra Emirgan Korusu'na gitmek için 5 dakika kadar bir yürüme mesafesi ile Emirgan Korusu'na ulaşmak mümkündür. Emirgan Korusu'na Anadolu Yakası’ndan gelecek kişiler için ise Kadıköy ve Üsküdar'dan vapur ile Beşiktaş'a geçirilerek burada Sarıyer tarafına gidecek otobüslerden birine bilmek gerekir.

Aynı zamanda sahil kenarında olan Emirgan Korusu'na giderken binilecek otobüsler tüm sahili boyunca boğaz manzarasına sizlere sunmaktadır. Emirgan Korusu'na özel araçla gitmek isteyen kişiler ise Beşiktaş ya da Sarıyer tarafında sahil yolundan Emirgan'a ulaşabilirler. Sakıp Sabancı Caddesinden soldan tabela takibi yapılarak koruyor ulaşmak mümkündür.