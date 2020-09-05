Eritre Hakkında Bilgiler; Eritre Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

5 Aralık 1995 yılında göndere çekilen Eritre bayrağı, 4 farklı renkten meydana gelir. Mavi, yeşil, kırmızı ve sarının bulunduğu bayrak, 1993 ile 1995 arasında farklı en ve boyda kullanılıyordu. Bayraktaki mavi renk ülkenin denizini, yeşil renk verimli toprakları, kırmızı ise bağımsızlıkta verilen mücadele ve kanı ifade ediyor. Ülkenin arma kısmı sarı renkli zeytin dallarından oluşur.

Eritre Nerede?

Eritre ülkesi, Doğu Afrika bölümünün kuzey kısmında yer alıyor. Güneyinde Etiyopya, batısında Sudan, güneydoğusunda Dijibouti ülkeleri bulunur. Eritre ülkesinin kuzeydoğusu ile doğusunun bir kısmının Kızıl Deniz'e kıyısı vardır.

Eritre Nüfusu Ne Kadar?

Eritre'nin 2020 yılında worldometers.info adresinin tahminlerine göre nüfusu 3.546.421 kişidir. Dünya ülkeleri arasında nüfus açısından 133. sırada yer alır. Nüfusunun yıllık değişimi +%1.41 olarak gerçekleşmiştir.

Eritre'nin Başkenti Neresi?

Eritre'nin başkenti, 12. yüzyılda kurulan ve ülkenin en kalabalık kenti olan Asmara'dır. Akordat, Assab, Massava, Nakfa, Beylul, Adi Ugri, Himberti Eritre ülkesinin diğer önemli şehirleri arasındadır.

Eritre'nin Para Birimi Nedir?

Eritre ülkesi sınırlarında kullanılmakta olan para birimi Eritre Nakfası'dır. 1997 yılında kullanılan Birr para biriminin yerine geçti. 1 Eritre Nakfası, 0.46 Türk Lirası değerindedir. Bu para birimi Eritre Bankası aracılığıyla basılıp dağıtılır.

Eritre'nin Resmi Dili Nedir?

Eritre ülkesinin 3 ayrı resmi dili bulunur. Bunlar, İngilizce, Arapça ve Tigrinyaca dilleridir. Ülkede en fazla konuşulan dil Arapça'dır. İngilizce daha çok eğitim alanında konuşulur ancak ülkenin önemli bir kısmı İngilizce konuşabiliyor. Eritre ülkesinde; Nara, Saho, Tigre, Afar, Bilen, Kunama, Hedareb gibi yerel diller ayrıca konuşulur.

Eritre ile Türkiye Arası Saat Farkı?

Eritre ülkesi ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamakta. Türkiye'de saat neyse, Eritre'de aynıdır.

Eritre Ekonomisi

Devlet tekelinde olan ekonomik yapısı olan Eritre'de kişi başına düşen milli gelirler 700 dolar civarındadır. Ülkenin temel ekonomik dayanağı ise halkın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığı tarım faaliyetleridir. Nüfusun %80'lik kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Büyük sanayi fabrikaların ve sanayi alanların olmadığı ülkede enflasyon genellikle çift rakamlarda seyreder.

Eritre İklimi

Afrika ülkesi olan Eritre'nin iki tür iklimi bulunuyor. Kıyı kesimlerde daha sıcak çöl iklimi hakimken, iç kısımlara yaklaşıkça yerini serin ve daha yağışlı bir iklime bırakır. Ülkenin kıyı kesimlerinde yağmur pek yağmazken, iç kısımlarda dönemsel yağışlar görmek mümkün olabilmektedir.

Eritre'ye Ne Zaman Gidilebilir?

Eritre ülkesi, her mevsimde ziyaret edilebilecek ülkeler arasındadır. Çünkü ülkenin mevsimleri birbirlerine benzer yapıdadırlar. Fakat ülkenin bazı kesimlerinde, çok yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bunun için ülkenin geneli gezilmek isteniyorsa, bir dönem belirlenirse daha iyi olur. Eylül-Ekim ile Mart-Nisan arasında ülke ziyaretini gerçekleştirmek için en mantıklı dönemdir.

Eritre'de Sosyal Hayat Nasıl?

Afrika ülkesinin en kapalı ülkesi olan Eritre'de sosyal faaliyetler sıfır denebilecek kadar azdır. İnsan yaşamına verilen değer çok düşük olduğundan, kültür, sanat, edebiyat hiç gelişmemiştir. Ülkenin %80'lik kısmı hayvancılık ve tarımla uğraşırken, geriye kalan kısmın çok az bir kitlesi hariç, diğerleri açlıkla boğuşur.

Çok eski bir yerleşim yeri olan Eritre topraklarında, savaşlar, katliamlar hiç eksik olmamıştır. Son dönemlerde kimi bölgelerde barış faaliyetleri görülebilir. Ekonomi düşte olsa bir gelişme sağlamış denilebilir.