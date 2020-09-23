Ermenek'te wingsuit pilotu, 1530 metreden atladÄ±

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SporcuÂ Cengiz KoÃ§, TaÅŸeli Platosu'ndaki Ermenek'te farklÄ±Â noktalardan atlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KoÃ§, bu kez de 1530 metre yÃ¼kseklikten atlayÄ±p, yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometreÂ uÃ§up, Ermenek BarajÄ± kenarÄ±na indi. O anlar da kameralar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AtlayÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ± noktalarÄ± uluslararasÄ± sisteme girdiÄŸini ve herkesin bu bÃ¶lgeden atlayabileceÄŸini ifade edenÂ Cengiz KoÃ§ak, ''Ermenek doÄŸa sporlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan baraj gÃ¶lÃ¼, daÄŸlar, orman, Ã§evresindeki uÃ§urumlar ve kanyonlarÄ± ile doÄŸa sporlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapabilecek Ã§ok Ã¶zel bir yer'' dedi.Â

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