23.09.2020 - 14:30 | | DHA
Ermenek'te wingsuit pilotu, 1530 metreden atladÄ±
Karaman'Ä±n Ermenek ilÃ§esinde atlayÄ±ÅŸ sporcusuÂ Cengiz KoÃ§ak, 1530 metreÂ yÃ¼kseklikten wingsuit (havadaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatan Ã¶zel kÄ±yafet) ile atlayÄ±p,Â yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre uÃ§tuktan sonra paraÅŸÃ¼tlÃ¼ barajÄ±n kenarÄ±na indi. O anlar ise kameralara yansÄ±dÄ±.Â
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SporcuÂ Cengiz KoÃ§, TaÅŸeli Platosu'ndaki Ermenek'te farklÄ±Â noktalardan atlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KoÃ§, bu kez de 1530 metre yÃ¼kseklikten atlayÄ±p, yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometreÂ uÃ§up, Ermenek BarajÄ± kenarÄ±na indi. O anlar da kameralar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AtlayÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ± noktalarÄ± uluslararasÄ± sisteme girdiÄŸini ve herkesin bu bÃ¶lgeden atlayabileceÄŸini ifade edenÂ Cengiz KoÃ§ak, ''Ermenek doÄŸa sporlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan baraj gÃ¶lÃ¼, daÄŸlar, orman, Ã§evresindeki uÃ§urumlar ve kanyonlarÄ± ile doÄŸa sporlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapabilecek Ã§ok Ã¶zel bir yer'' dedi.Â
Maske denetiminde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±! 2 polis yaralÄ±Edirneâ€™de, polis ekiplerinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi maske denetimlerinde, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Kimliklerini vermek istemeyen 2 ÅŸüpheli önce küfür edip, ardÄ±ndan da mukavemet gösterince arbede yaÅŸandÄ±. 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± olay, güvenlik kameralarÄ±na anbean yansÄ±dÄ±.