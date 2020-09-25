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Â Erzurum Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n oldukÃ§a soÄŸuk geÃ§tiÄŸi ÅŸehirlerimizden bir tanesidir. Mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã§ok iyi olan Erzurum Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda birÃ§ok turisti aÄŸÄ±rlayan bir ÅŸehirdir. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda bÃ¶lgeye gelen turistler aynÄ± zamanda tarihi turistik alanlarÄ± da gÃ¶rmek ister. Bu tarihi turistik alanlardan bir tanesi de Erzurum Kalesi'dir. Erzurum Kalesi ile ilgili merak edilen birÃ§ok detay bulunur.

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Â Erzurum Kalesi Erzurum'un Neresindedir?

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Â Erzurum Kalesi Yakutiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunan bir kaledir. Kaleye Ã¶zellikle bÃ¶lgeye gelen birÃ§ok kiÅŸi ziyarette bulunur. Bu sebeple ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± oldukÃ§a fazla olan yerlerden bir tanesi Erzurum Kalesi'dir.

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Â Erzurum Kalesi Tarihi Ã–zellikleri

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Â Erzurum Kalesi'nin ilk temeli 2500 yÄ±l Ã¶ncesinde Urartular tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. BugÃ¼n bile varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan iÃ§ kalenin ise ilk halini 415 yÄ±lÄ±nda Bizans Ä°mparatoru tarafÄ±ndan inÅŸa edilmiÅŸtir.

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Â Erzurum Kalesi Ã–zellikleri

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Â Erzurum Kalesi iki ana bÃ¶lÃ¼mden meydana gelmektedir. BÃ¶lÃ¼mlerden bir tanesi ÅŸehrin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan muhafÄ±zlarÄ± bulunduÄŸu Ä°Ã§ Kale, diÄŸeri ise halkÄ±n ikamet ettiÄŸi DÄ±ÅŸ Kale'dir. Ä°Ã§ Kale avlusunda tuÄŸladan bir hamam ve odalar yer alÄ±r. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminde iÃ§ Kale iÃ§erisinde Kale Mescidi yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Daha sonra buraya KÄ±rklar TÃ¼rbesi, Ebu Ä°shak Kazeruni TÃ¼rbesi ve Ali AÄŸa Ã‡eÅŸmesi bulunur. Kale taÅŸtan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok uzun yÃ¼zyÄ±llardÄ±r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren bir kale olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±r. Zaman zaman onarÄ±m geÃ§iren Erzurum Kalesi 16. YÃ¼zyÄ±lda Kanuni Sultan SÃ¼leyman tarafÄ±ndan 19. YÃ¼zyÄ±lda 2. Mahmut tarafÄ±ndan da onarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Erzurum Kalesi'ne NasÄ±l Gidilir?

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Â Erzurum Kalesi Erzurum'a Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde gelen kiÅŸiler tarafÄ±ndan ziyaret edilen bir kaledir. Kaleye gitmek iÃ§in Merkez Tebriz kapÄ±sÄ± semti ile Cumhuriyet Caddesi tarafÄ±ndan ulaÅŸÄ±lÄ±r. Bu gÃ¼zergahÄ±n kesiÅŸtiÄŸi noktada kaleye yaya olarak gidilebilir. AynÄ± zamanda ÅŸehrin her noktasÄ±ndan toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±yla da Erzurum Kalesi'ne ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

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Â Erzurum Kalesi Ziyaret Saatleri

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Â Erzurum Kalesi her gÃ¼n ziyaret edilebilen bir kaledir. Bu sebeple herhangi bir zaman dilimi beklemeden Erzurum Ä°line ziyarette bulunan kiÅŸiler istedikleri zaman kaleyi ziyaret edebilirler. Kalenin ziyaret saatleri ise sabah 08.00 akÅŸam 17.00 saatleri arasÄ±nda ve yÄ±lÄ±n her gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmaktadÄ±r.

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