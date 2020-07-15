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15.07.2020 - 12:58 |

Feke'deki lavanta bahçelerine yoğun ilgi

Adana'nın Feke ilçesinde ekimi 2 yıl önce yapılan lavanta tarlası, günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor.

Feke'deki lavanta bahçelerine yoğun ilgi

Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, 2 yıl önce ilçeye bağlı Tapan Mahallesi'nde başladı. Yerli turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken lavanta tarlasının günde ortalama 400 ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

İlçede ilk kez lavanta üreten girişimci Pınar Özsoy (25), ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Eşim ve ağabeyimin desteğiyle üretime başladım ve artık evime destek sağlıyorum. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ziyaretçiler geliyor. Onlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz ama lavanta demetlerini cüzi bir ücretle satıyoruz. Yağını da değerlendiriyoruz" dedi.

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