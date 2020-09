Fuji Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Fuji Dağı, Asya pasifik bölgesinde bulunan eskiden patlamış olan bir volkanik dağ olmaktadır. Bu fuji dağı en yüksek dağ olma özelliğine sahip olarak yer almaktadır.



Fuji Dağı Nerededir?



Fuji Dağı her zaman dikkatleri üzerine çeken bir dağ olmaktadır. Japonya ülkesinde yer almakta olan bu dağ, bazı dönemlerde başkent Tokyo’dan bile görülmektedir. Başkent Tokyonun yaklaşık olarak 98 km güneybatı kesiminde yer alan ana adalardan birisi Honşu’da yer almaktadır. Buna ek olarak Japonya ülkesinin en yüksek olan dağının Fuji Dağı olması nedeni ile Japon kültüründe oldukça önemli olan bir yeri vardır.



Fuji Dağı Nasıl Oluşmuştur?



Fuji Dağı, aynı zamanda etkin olan bir yanardağ olmasına rağmen 1707 ve 1708 yıllarında olan patlamasından bugüne kadar volkanik etkinlik göstermemiştir. Bu fuji dağı lav alanlarıyla sıcak su kaynakları ve de pek çoğu aktif olan volkanlar bazılarındandır. Japonya’da bulunan bu volkanik dağların pek çoğu klasik koni şeklindedir ve de bunların en ünlüsü Fuji Dağı’dır. Fuji Dağı pek çok sayıda kişi tarafından her yıl yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.



Fuji Dağı Yüksekliği ve Diğer Özellikleri Nelerdir?



Fuji Dağı, 3.766 m (12.385 ft) yüksekliği ile Japonya’daki bilinen en yüksek dağdır. Fuji Dağı, aynı zamanda çok etkin bir yanardağ olmasına rağmen, 1707 yılı ile 1708 yıllarında patlamasından bugüne kadar volkanik bir etki göstermemiştir. Fuji Dağı, oldukça uzun eğimli ve de koni biçiminde olan yanardağdır. Tepe kısımları soğuk ve de her daim karlıdır. Fuji Dağı’nın çevresinde pek çok sayıda göl ve de ormanlık bir takım alanlar bulunmaktadır. Bu Dağ, açık ve de nemsiz olan günlerde, Japonya'nın başkenti olan Tokyo'dan da kolay bir şekilde görülebilmektedir.



Japon halkı da eski çağlardan beri bugüne kadar Fuji Dağı’na kutsal olan bir dağ olarak tapmış olup Fuji Dağı 2013 yılında da dünya mirasları listesine alınmıştır. Ayrıca buna ek olarak Japonya ülkesinde bilindik olan bir volkanik ada imajı doğru olmaktadır. Çünkü Japonya ülkesinde bu volkanik faaliyetler son yıllarda hatta son 60 milyon yılda büyük oranda gerçekleştiği için jeolojik bakımdan da bu imajın çok yeni olduğunu gösterir.