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12.10.2020 - 16:06 | | DHA

Geminderesi'nde sonbahar güzelliÄŸi

Sivas'Ä±n SuÅŸehri ve Zara ilÃ§eleri arasÄ±nda bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken, gÃ¶rsel gÃ¼zellikÂ oluÅŸtu.Â

Geminderesi'nde sonbahar güzelliÄŸi

Sivas'a yaklaÅŸÄ±k 120 kilometre uzaklÄ±kta bulunan ve Karadeniz BÃ¶lgesi'nin Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'ne aÃ§Ä±lan kapÄ±larÄ±ndan biri olan Geminbeli GeÃ§idi'nde, sonbaharda gÃ¼zel manzaralar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sivas- SuÅŸehri yolundaki 2 bin 10 metre rakÄ±mlÄ± Geminbeli GeÃ§idi'nde mevsimin etkisiyle gÃ¶rsel gÃ¼zellikÂ oluÅŸtu.Â Geminderesi'ndeki ormanlÄ±k alan, sarÄ± ve yeÅŸil renklere bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Manzara, dronlaÂ havadanÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â 

Â Geminderesinde sonbahar gÃ¼zelliÄŸi

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