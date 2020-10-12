Sivas'a yaklaÅŸÄ±k 120 kilometre uzaklÄ±kta bulunan ve Karadeniz BÃ¶lgesi'nin Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'ne aÃ§Ä±lan kapÄ±larÄ±ndan biri olan Geminbeli GeÃ§idi'nde, sonbaharda gÃ¼zel manzaralar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sivas- SuÅŸehri yolundaki 2 bin 10 metre rakÄ±mlÄ± Geminbeli GeÃ§idi'nde mevsimin etkisiyle gÃ¶rsel gÃ¼zellikÂ oluÅŸtu.Â Geminderesi'ndeki ormanlÄ±k alan, sarÄ± ve yeÅŸil renklere bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Manzara, dronlaÂ havadanÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

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