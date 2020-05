Gezginler, rota değiştirdi

Koronavirüsün en çok etkilediği gruplardan biri de gezginler oldu. Salgından önce kimi sırt çantasıyla dünyayı geziyor, kimi doğayı keşfe çıkıyordu. Yemek için yollara düşen de vardı karavanıyla özgürce geziler yapan da. Ancak salgın nedeniyle hepsi seyahatlerine ara vermek zorunda kaldı. İlk defa bu kadar uzun süre evde kalan gezginler, şimdi seyahate çıkacakları günleri bekliyorlar. Çoğunun planı hazır. Türkiye’nin doğal güzelliklerini keşfe çıkmak isteyen de var yurt dışında farklı kültürleri tanımak için can atan da. Öte yandan temkinli olup yıl sonuna kadar seyahatleri rafa kaldıranlar da söz konusu. Yaptıkları gezilerle sosyal medyada çok sevilen gezginlere koronavirüsle değişen hayatlarını ve sonrası için rotalarını sorduk.

İşte cevaplar:

‘Karavana ilgi artacak’





İlker Yiğen (@ilker_yigen): Eşim Esra ile yıllardır kiralık karavanla seyahatlerimizi gerçekleştiriyorduk ve bu yılın başında karavan yapmak için bir minibüs aldık. İçini yaptırmaya başlıyorduk ki koronavirüs çıktı. Ayrıca oyunculuk dışında yeni bir sektöre yöneldim. Artık bir kamp yöneticisiyim. Pandemi yazın Balıkesir’de Erkan Yılmaz ile ortak açacağımız kampın inşa sürecini de etkiledi.

50-55 gündür karantinadayız. Çoğunluk sağlığına kavuşuncaya dek keyif yapmayı düşünemiyoruz. Bitince ise ilk rotamız Norveç olacak. Korona sonrasında kamp ve karavan tatiline talep fazla olacak. İnsanlar kapalı ortamlarda kalmaktansa sosyal mesafenin daha kolay sağlanabileceği kamp alanlarında konaklamayı daha güvenli bulacaktır. Bu süreç bize doğa ananın bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

‘Kuzeye gideceğim’





Bestami Köse (@plansizgezgin): Sırt çantasıyla ve kamp temasında gezmeyi seviyorum. Bugüne kadar 82 ülkeye seyahat ettim. Haziran sonrasında her ne kadar iç turizmde normalleşme olacaksa da yurt dışı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kontrollü turist alımı ya da vizelerde yaşanacak sorunlar insanların plan yapamamasına neden olacak. Ben de doğa temalı rotalar yapmaya çalışıyorum. Kuzey ülkelerinin tırmanış rotaları, Trolltunga, Pulpit Rock ve Lofoten bölgesini tekrar gezmeyi umuyorum. Seyahatlerde gezerken dünyaki normalleşmeye uygun belli kurallar dışında çok şeyin değişeceğini düşünmüyorum.

‘Ülke seçimlerim değişti’





Barkın Özdemir (@barkinozdemir): Seyahatlerimde farklı destinasyonlara gitmeye ve gerçek anlamda farklı tecrübeler edinebileceğim konfor dışı keşifler yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar 70 ülkeye gittim. Son gezim ise Brezilya’da Rio Karnavalı’ydı. Korona başlayınca döndüm. Hawaii, Vietnam, İzlanda gibi uzun zamandır beklediğim yerlere gidecektim, hepsi şu an askıya alındı.

Şimdi bol bol kitap okuyorum. Portekizce öğrenmeye başladım. Hazirandan sonra seyahate çıkmayı düşünüyorum ama bu kişisel kararla bitmiyor. Yine de destinasyonlarımda değişiklik yapmak zorundayım.

Zaten Avrupa yakın zamanda kapılarını açacak gibi gözükmüyor. Ben de hem sürecin iyi yönetildiği hem de hayatın normalleşmeye başladığı Asya’ya gitmeyi düşünüyorum. Gideceğim ülkede sağlık sisteminin iyi olması gerekiyor. Bu kurala uygun olarak Japonya veya İsrail’i ziyaret etmek istiyorum.

‘Belirsizlik söz konusu’





Öykü Doğan -İdil Atay (@oitheblog): Bu süreç bizi derinden etkiledi. Aylardır hazırlandığımız, büyük hevesle beklediğimiz seyahatlerimiz iptal oldu. Aynı zamanda bu işimiz olduğu için başka konularda da endişelerimiz başladı. Özetle biraz umutsuzluğa kapıldık. Özgürlüğümüzü yitirmiş gibi hissediyoruz.

Normal düzenimizi çok özlemiş olmamıza rağmen seyahate hemen haziran ayında başlayacağımızı sanmıyoruz, çünkü neticede büyük bir bilinmezlik söz konusu. Ancak her şey normale döndüğünde 1 aylık Amerika planımızı, bir Polonya gezimizi ve bir de Güney Amerika rotası planımızı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Müzik festivalleri tamamen sonraki yıllara kaldı maalesef.

‘Doğaya yöneleceğiz’





Mücahit Muğlu (@mucahitmuglu): En son Filipinler’deydim. Koronavirüs, yayılınca dönmek zorunda kaldık. 8 yıldan bu yana sık sık seyahat ediyorum, evde bu kadar uzun zaman geçirdiğim bir dönem olmamıştı. Doğa ve seyahat fotoğrafları çeken ve gelirinin yarısından fazlasını bu şekilde sağlayan birisi olarak ekonomik anlamda da etkilendim. Haziranda hayatın normalleşmesiyle seyahatlerime başlayacağım. Seyahat tarzım zaten kalabalık yerlerden uzak ve doğal alanları ziyaret etmek üzere olduğundan fazla bir sıkıntı yaşamam. Türkiye’nin doğal güzelliklerini gezip fotoğrafladığım bir projem var. Bu projemi tamamlamaya çalışacağım. İlk rota planımı çok sevdiğim Doğu Karadeniz’e yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra ister istemez seyahatlerde insanlarla temas etme ve kalabalık yerlere girme konusunda iki kez düşüneceğim. Ayrıca bundan sonra bungalov ya da dağ evi tarzı konaklamaların öne çıkacağını düşünüyorum.

‘Bu yıl evdeyiz’





Özlem Küçüközcan (@keyfiguzergah): Korona bizi çok etkiledi. Haber sektöründe 10 yıldır çalışan biri olarak işsiz kaldım. Bu durum beni üzmüyor aksine daha farklı girişimlerim olacağı için motiveyim. Ancak biz yıl sonuna kadar seyahat etmeyi pek düşünmüyoruz. Çünkü uçuşlar başlasa dahi pek çok prosedürün olacağı aşikâr. Süreç tamamen bittikten sonra ilk yurt dışı seyahatimiz ise Hamburg ve Berlin’e olacak. Hijyen konusuna her daim çok dikkat eden kişileriz. Salgın öncesi de sosyal mesafeyi koruyanlardandık. Uçakta antibakteriyel mendilimle dokunacağım yerleri silmek her zaman adetimdi. Eşimle yeme-içme işlerine düşkün olduğumuzdan bir şehre ilk ayak bastığımızda lokal mekanların yolunu tutarız. Belki bundan sonra o her zaman tercih ettiğimiz minik restoranlara sosyal mesafeyi korumak adına belli bir zaman gidemeyeceğiz.