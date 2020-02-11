Gezginler zirvede buluşuyorlar

Bu yıl 2.si düzenlenecek Gezgin Zirvesi, Avrupa Rüyası katkılarıyla gerçekleşiyor. Etkinlik 7 Mart 2020 Cumartesi günü İstanbul Sahne Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek..

Sahne Beşiktaş’ta gerçekleşecek olan Gezgin Zirvesi’nde 34 konuşmacı gezgine ev sahipliği yapacak. 6 oturum olarak gerçekleşecek etkinlikte aynı zamanda gezgin dünyasında adından söz ettiren kişi, kuruluş ve markalara Gezgin Ödülleri adı altında ödül töreni düzenlenecek.

Gezgin Zirvesi 2020 Konuşmacıları Belli Oldu!

Gezgin Zirvesi katılımcıları belli oldu. Özlem Tunca’nın sunumuyla gerçekleştirilecek etkinlikte gezgin dünyasında iz bırakan birçok değerli isim bir araya gelecek.

Etkinliğe katılacak isimler arasında Özlem Tunca (Dünyayı Geziyorum), Derya Korkmaz, Akif Budak, Sema Eryiğit, Dr. Ender Saraç, Tanin Helvacı, Dicle Doğan, Alp Alper, Reşat Taman, Sevil Ekşioğlu Yüksel, Cemre Nur Meleke, Tora Erdiman, Derya Korkmaz, Mehmet Sert, Sedat Açıl, Pınar Bulut, Gökçe Balta Otçu, Canan Demiray, Seda Arslan Aydın ve Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu yer alıyor.

Gezgin Zirvesi Oturumları

Gezgin Zirvesi, 6 oturum olarak gerçekleşecek etkinlikte aynı zamanda gezgin dünyasında adından söz ettiren kişi, kuruluş ve markalara Gezgin Ödülleri adı altında ödül töreni düzenlenecek.

6 Oturum 34 Gezgin

09.00 – 10.15 Gezmeyi Yaşam Tarzı Yapanlar

(Karavan, Bisiklet, Yelken, Motorlu Gezginler)

10.30 – 11.45 Çift Gezginler

12.00 – 13.15 Gurme Gezginler

14.00 – 15.15 Gezginler ve Sosyal Medya

15.30 – 16.45 Kadın Gezginler

17.00 – 18.15 Travel & Lifestyle & Blog

18.30 – 19.30 Gezgin Ödülleri Töreni