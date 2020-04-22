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22.04.2020 - 17:09 |

Gökçeada Nerede? Gökçeada'ya Nasıl Gidilir? (2020)

Gökçeada, tatil için en çok tercih edilen adalardan bir tanesidir. Özellikle doğal yaşamdan hoşlanmakta olan kişilerin tercih ettiği Gökçeada'nın konumu ve ulaşımı hakkında bilgi edinebilir ve tatil için seçenekleriniz arasına alabilirsiniz. Gökçeada hakkındaki detayları sizler için derledik.

Gökçeada Nerede? Gökçeada'ya Nasıl Gidilir? (2020)

Çanakkale ilimize bağlı olan ilçelerimizden birisi olan Gökçeada, hem sakinliği hem de doğal güzellikleri açısından tatilcilerin her zaman gözdesi olmuştur.

Gökçeada Nerede?

Eski adı ile 'İmroz' olarak anılan Gökçeada, Kuzey Ege'de bulunan 2 Türk adasından bir tanesidir. Bozcaada'dan 8 kat daha büyük olması sebebi ile Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşır. Türkiye'nin Batısında en uç bölgede bulunur. Güneş en son Gökçeada'da batar. İlçe merkezi dışında, 10 adet köyü bulunmaktadır.

Gökçeada’ya Nasıl Gidilir? (2020)

Gökçeada'ya sadece deniz yolu ile ulaşım mümkündür. Gestaş ile ulaşım sağlanmaktadır. Eskiye göre çok daha hızlı ulaşımın sağlandığı Gökçeada'ya, arabalı vapur ve deniz otobüsü ile ulaşım mümkündür. Yaklaşık 1,5 saatte adaya ulaşılır. Yaya olarak gelmeyi düşünenler için, Çanakkale'den binecekleri deniz otobüsü ile yaklaşık 50 dakikada varış sağlanır.

Arabayla gelmeyi düşünenler için Tekirdağ, Gelibolu, Eceabat rotasını takip ederek Kabatepe limanından feribot ile geçiş sağlanır. İzmir yönünden gelinecek ise, Çanakkale Boğazı geçilmelidir. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için, Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribotlarından birisi tercih edilmelidir. Ayrıca alacağınız feribot bileti ile aynı gün içerisinde olmak şartı ile ücretsiz olarak Gökçeada'ya geçiş yapılmaktadır.

 

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