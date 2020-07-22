Gökçeadaya Nasıl Gidilir? Gökçeada Ulaşım Rehberi

Gökçeada yüzyıllar öncesinde İmroz adı ile bilinen bir adadır. Çanakkale'ye ait diğer bir ada olan Bozcaada'dan yaklaşık olarak sekiz kat büyüklüğündedir. Türkiye'nin en batı ucu olarak bilinmektedir. Doğal yaşamı ve zenginliği ile pek çok kişi tarafından sevilen Gökçeada mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisidir.

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir?

Doğal yaşamı ve zenginlikleri ile ön plana çıkan Gökçeada yıl içerisinde yerli veya yabancı turistleri misafir eden bir ada ilçesidir. Çanakkale iline bağlı olan Gökçeada ülkemizin en temiz denizine sahip olduğu bilinmektedir. Yerleşimi ise ilçe merkezinde bulunmaktadır. İlçe merkezi dışında 10 farklı köye sahiptir. Doğal güzelliği ile bilinen Gökçeada gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisidir.

Gökçeada'ya ulaşım sadece deniz yolu ile sağlanmaktadır. Deniz yolu ulaşımında iki arabalı feribot ve bir deniz otobüsü kullanılmaktadır. Günümüzde Gökçeada'ya ulaşım eski yıllara göre daha sık yapılmaya başlanmıştır. Araba ile gelen yolcuların feribotları kullanmaları zorunludur.

Gökçeada Ulaşım Rehberi

Gökçeada'ya kendi araçları ile gitmek isteyen kişiler sadece arabalı feribotları kullanabilirler. Arabalı feribot ile yolculuk 1 saat 15 dakika sürmektedir. Arabası ile gelmeyip yaya gelen kişiler ise Çanakkale'den deniz otobüslerini kullanabilirler. Deniz otobüsleri ile yolculuk 50 dakika sürmektedir.

İstanbul'dan kendi araçları ile Gökçeada'ya gitmek isteyen yolcular TEM otoyolu üzerinden Tekirdağ, Keşan, Gelibolu ve Eceabat yolu üzerinden ilerleyerek Kabatepe Limanına ulaşabilirler. Kabatepe Limanından Gökçeada'ya giden feribotlar bulunmaktadır.

İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa illerinden gelen yolcular ise Çanakkale Boğazını geçmeleri gerekmektedir. Çanakkale Boğazını Lapseki-Gelibolu üzerinden, Çanakkale-Eceabat üzerinden ve Çanakkale-Kilitbahir üzerinden geçebilirsiniz. Bu üç farklı seçenek ile Çanakkale Boğazını geçmeniz mümkündür. Çanakkale Boğazını geçtikten sonra Eceabat yolu üzerinden Kabatepe Limanına ulaşarak Gökçeada'ya giden arabalı feribotları kullanabilirsiniz.

Gökçeada'ya ulaşımın bir diğer yolu ise şehirlerarası otobüslerdir. Yaz mevsiminde İstanbul'dan Gökçeada'ya giden otobüs şirketleri bulunmaktadır. Şehirlerarası otobüsler ile Gökçeada'nın içerisine kadar gitmek mümkündür. Fakat bu durum sadece yaz mevsiminde geçerlidir. Kış aylarında otobüsler Gökçeada'ya geçmemektedir.

Ankara, Bursa ve Eskişehir üzerinden gelen otobüslerin son duraklar Çanakkale’dir. Çanakkale'de indikten sonra Gökçeada'ya sefer düzenleyen deniz otobüsleri bulunmaktadır. Deniz otobüsleri saatleri size uymuyor ise Çanakkale-Eceabat hattı üzerinden boğazı geçerek Kabatepe limanına giden minibüsleri kullanabilirsiniz.