Göller Yöresi'ndeki kuş sayısında artış gözlemlendi

Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta’daki sayımlar yaşayan kuş türlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Karataş Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur, Isparta ve Antalya'daki sulak alanlarda sayıma başladıklarını söyledi.

"Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" olarak adlandırılan çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, sayımları Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 ve 8. Bölge Müdürlüğü personelleri, uzman kuş gözlemcileri, gönüllüler ve akademisyenlerin katılımıyla yaptıklarını bildirdi.

Su kuşlarının biyocoğrafik dağılımı, kuş popülasyonu ve sulak alanlar hakkında bilgi elde etmek için sayımların gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Şu ana kadar en çok görülen su kuşu türleri sakarmeke, angıt, çamurcun oldu." bilgisini paylaştı.