Göreme Milli Parkı Nevşehir İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Göreme milli parkı ülkemizde doğal güzelliklerinin yanı sıra bir de tarihi dokusu ile ön plana çıkan doğal ve tarihi yerlerden birisidir.



Göreme Milli Parkı Nerededir?



Göreme Milli Parkı, ülkemizde İç Anadolu bölgesinde yer almakta olup Nevşehir ili sınırları içinde bulunmaktadır. Göreme milli parkına ulaşım oldukça kolay olup her sene sürekli ziyaret edilmektedir.



Göreme Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Göreme milli parkına ulaşım hem özel araç ile hem de toplu taşıma ile sağlanmaktadır. Özel araç ile gelmek isteyen kişiler Nevşehir’den çıkıp sonra Üçhisar güzergahına doğru giderek ve yol üzerindeki tabelaları sürekli takip ederek ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca buna ek olarak toplu taşıma araçlarını da kullanarak bu doğal milli parka ulaşmak için öncelikle Göreme ilçesine giden otobüsleri ve de dolmuşları kullanmak mümkündür.



Göreme Milli Parkı Özellikleri Nelerdir?



Göreme milli parkı, 1985 yılındaki dünya mirasları listesine girmiş olan ve o yıldan beri yerli ve yabancı pek çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmekte daha çok bilinmektedir. Volkanik yapısından dolayı Bu bölgede dik yamaçlar bulunmaktadır. Parkın bazı alanlarında volkanik yapıların olması oldukça dikkat çekici hale gelmektedir. Diğer yapılar olarak da Bizans yapıları bulunması nedeni ile göreme milli parkın hem tarihi anlamda hem de doğal güzelliği anlamında bölgeyi ve parkı ön plana çıkarmaktadır.



Bu saha genel olarak platolar, ovalar ile küçük dağ bitkilerinden, yüksek tepelerden, alüvyonlar ile dolmuş dere ve de ırmak vadilerinden, drenaj havzalarından ve erozyonlu vadilerde birbirinden ayrılmakta olan yüksek düzlüklerden oluşmuştur. Erciyes Dağı ve de Hasan Dağının bir büyük volkanik konileri, kuzey kesimde Kızılırmak vadisi ve de bazıları bazalt ile kaplı olan aşınmış tüf yatakları bu araziye hakim özelliktedir. Alan olarak volkanik bir tüften oluşmuş ve ilgi çekici manzara yapısının içinde Bizans Kilise mimarisi ve de dinsel sanat tarihinden de önemli olan bir devri güzelce sergilemektedir.



Göreme Milli Parkı Giriş Ücreti Nedir?



Ülkemizde yer alan göreme milli parkının giriş ücreti 30 TL olarak bilinmektedir. Ayrıca ziyaret saatleri yaz aylarında saat 08:00 ile 19:00 arasında yer alırken kış aylarında ise saat 08:00 ile 17:00 arasında yer almaktadır.