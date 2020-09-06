Guyana Hakkında Bilgiler; Guyana Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Guyana bayrağı, kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşur. Bayraktaki yeşil renk, ülkedeki ormanları, tarımı ve bitki örtüsünü temsil eder. Sarı ise ülkedeki altın ve mineral zenginliklerini temsil eder. Bayrağın kırmızı rengi, ulusun inşa sürecindeki şevk ve coşku manasına gelir.



Guyana Nerededir?



Resmi ismi Guyana Kooperatif Cumhuriyeti olan ülke, Güney Amerika bölümünde yer alır. Amerika Kıtasının kuzey kısmında yer alan Guyana'nın batı komşusu Venezuela ülkesidir. Guyana ülkesinin güney kısmında Brezilya, doğusunda Surinam, kuzeyinde ise Karayip Denizi bulunur.



Guyana Nüfusu Ne Kadar?



Guyana'nın 2020 worldometers.info adresinin tahmini nüfusu 786.552 kişidir. Nüfus açısından dünyanın en sakin ülkeleri arasında yer alır. Nüfus miktarına göre dünya sıralamasında 164. basamakta yer alır.



Guyana'nın Başkenti Neresidir?



Amerika ülkesi olan Guyana'nın başkenti Georgetown'dur. Yönetim şekli başkanlık tipi cumhuriyet olan Guyana ülkesinin diğer önemli şehirleri, Bartica ve Linden'dir.



Guyana'nın Para Birimi Nedir?



Guyana ülkesinde kullanılan para birimi Guyana Dolarıdır. Guyana Doları kısaltması GYD'dir. 1 Guyana Doları, 0,033 Türk Lirasına denk gelir. Guyana Doları ilk defa 26 Mayıs 1966 yılında piyasaya çıkarılmıştır.



Guyana'nın Resmi Dili Nedir?



Guyana ülkesinin genelinde, ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarında İngilizce konuşulur. İngilizce dili ülkenin resmi dili olarak kabul edilir. Ülkenin bazı kesimlerinde Kızılderili Lehçeleri, Urdu, Hindu ve Creole dilleri konuşulabiliyor.



Guyana ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Guyana ülkesi ile Türkiye arasındaki saat farkı 7 saattir. Türkiye'de saatler 12:00 olduğunda Guyana'da 05.00'ı gösterir.

Guayana İklimi



Ülke genelinde en sık görülen iklim tipi tropikal iklimdir. Sıcak ve nemli kuzeydoğu rüzgarlarının etkisi ülke genelinde hissedilir. Yıl boyunca yağışlar devam eder. Ülkede en fazla yağmur yağan dönemler Mayıs Ağustos arası ve Kasım Ocak arasıdır.



Guyana'ya Ne Zaman Gidilir?



Guyana'da yağışların en az düştüğü dönemler turistik gezi için en verimli zamanlardır. Şubat-Nisan ile Eylül-Ekim arası en yağışın düştüğü dönemlerdir. Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek için en uygun dönemler bu zamanlardır.



Guyana Mutfağı



Guyana ülkesinin mutfağında birbirinden ilginç lezzetler bulunur. Özellikle Çin ve Hint mutfağının etkileri görmek mümkündür. Bununla birlikte Güney Amerika'ya özgü yemekler tadılabilir.

Guyana Ekonomisi



Büyük ekonomisi olmayan Guayana ülkesinde maden ürünleri ve tarım ekonominin bel kemiğini oluşturur. Ülkede en çok ihracat edilen ürünler; altın, şeker, pirinç, alüminyum ve pekmez olarak gösterilebilir.



Guyana Hakkında Bilinmesi Gerekenler



İlk defa 1498 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir.



1565 yılında Sir Walter Raleigh tarafından ülkeye (bölgeye) Guyana ismi verilmiştir.

1580 yılında Hollandalı tüccarlar gelmiştir.

1598 yılında ilk Hollandalı yerleşim birimleri inşa edildi.

1621 yılında Hollanda kendisine ait koloni oluşturmaya başlamıştır.

1640 yılında bölgeye Afrika kökenli insanlar getirilip çalıştırılmaya başlatılmıştır.

1780 ile 1812 yılında Guyana Hollanda ve Fransızlar arasında güç mücadelesine dönüşmüştür.

1813 yılında ülke İngilizlerin eline geçmiştir.

1834 senesinde bölgede kölelik sistemi kaldırılmıştır.

1879 yılında altının keşfedilmesiyle bölge atağa kalkmıştır.

1961 yılında İngilizler tarafından özerklik hakkı tanınmıştır.

1970 yılında ülkenin ismi Guyana Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir.

2008 yılında ABD ile serbest ticaret anlaşması yapıldıktan sonra Guyana Cumhuriyeti gelişim göstermeye başlamış ve ekonomik açıdan ilerleme kaydetmiştir.