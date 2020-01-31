Hafta sonu için İstanbul'a yakın yürüyüş rotaları

Sonbaharın gelişiyle birlikte trekking yeniden revaçta. Kent hayatının kalabalığından kaçmak için şehre yakın trekking rotaları son dönemde pek çok insanın rağbet ettiği bir doğa sporu haline geldi. İşte İstanbul yakınlarında trekking yapılacak yerler.

Yalova Karlık Yaylası

Çınarcık ilçesine bağlı Karlık köyü yakınlarında bulunan Karlık Yaylası, İstanbul'a olan yakınlığıyla trekking meraklılarına iyi bir alternatif sunuyor. Deniz otobüsü ile Çınarcık'a geldikten sonra minibüsle ulaşmak mümkün.

Polonezköy

Beykoz'a bağlı olan Polonezköy'e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra 12 kilometrelik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Bölgeye Belediye otobüsü seferleri de düzenlenmekte.Polonezköy özellikle sonbahar mevsiminde trekking yapmak isteyenlerin ve fotoğrafçıların akınına uğruyor.

Gebze Denizli Köyü

İstanbul'a yakın bir diğer trekking noktası olan Denizli Köyü, Gebze ilçesine bağlı. Denizli köyünün yakınlarında bulunan ormanlık bölge ve akarsu, trekking tutkunlarının hafta sonu yürüyüş yaptığı yerlerden bir diğeri. Bölge aynı zamanda Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın da kuzeyinde kalmakta.

Belgrad Ormanları

İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Belgrad Ormanları, Sarıyer ve Eyüp ilçeleri sınırlarında bulunmakta. Hacıosman Metro istasyonundan kalkan Bahçeköy ve Beşiktaş'tan kalkan D2 otobüsleri ile Belgrad Ormanlarına ulaşmak mümkün. Bölgede tarihi bentlerin yanı sıra yürüyüş parkurları da bulunmakta.

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Abant Gölü Tabiat Parkı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı olan Abant Gölü Tabiat Parkı kampçıların yanı sıra trekking yapanların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle sonbahar mevsiminde doğanın tüm tonlarının kendisini cömertçe sergilediği Abant, en güzel fotoğraflara ev sahipliği yapıyor.

Şile, Saklıgöl

Şile'nin Karamandere mahallesine bağlı olan Saklıgöl, İstanbul yakınlarında adı gibi saklı kalmış bir doğa harikası. Son dönemlerde şehirden çok uzaklaşmadan trekking yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Saklıgöl'de özellikle hafta sonu kahvaltı yapmak için de mekanlar bulunmakta.

Seben Gölü

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan göl, trekking için oldukça uygun bir bölge. Yakınında bulunan İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü sayesinde canlılığa sahip olan bölgede özellikle sonbahar aylarında pek çok doğa tutkunu trekking yapmakta. Seben gölüne ulaşmak için Bolu - Seben yolunu takip etmek gerekiyor. Göl, iki yerleşim yerinin arasında yer almakta.

Ballıkayalar Tabiat Parkı

Kocaeli Gebze'nin Tavşanlı Köyü'ne bağlı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde trekking tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yoğun yerleşime yakın olmasına rağmen onun gürültüsünden bir o kadar kopuk olan Ballıkayalar sonbaharda fotoğrafçıların da gözde rotası haline geliyor.

Uçmakdere

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı olan Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarının yanı sıra trekking için de bölgeye gelenleri ağırlıyor. Marmara Denizi kıyısındaki Uçmakdere, İstanbul'a 188 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık üç buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Uçmakdere'ye ulaşmak mümkün.

Göynük

Bolu'nun Göynük ilçesi ve hemen yakınındaki Göynük Gölü çevresi, kartpostalları süsleyen bir doğa güzelliğine sahip. Sonbahar mevsiminde fotoğrafçıların, kampıçların ve doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin akın ettiği Göynük, günübirlik turlarında revaçta destinasyonu.