Harmankaya Kanyonu Bilecik İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.



Harmankaya Kanyonu Bilecik İlinde Nerede?



Harmankaya Kanyonu Marmara Bölgesinde yer alan oldukça özel bir kanyon ve tabiat parkıdır. Yenipazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olan bu yere toplu taşımayla veya kişisel araçlarınızla gidebilirsiniz. Özellikle doğayla iç içe olan bu yer her yıl birçok ziyaretçi almaktadır. Bu yer 260 hektarlık bir alana sahiptir, kişiler bu kanyon içerisinde çeşitli aktivitelerde bulunabilirler. Harmanköy üzerinden Harmankaya Kanyonuna gidecek olan kişiler ise 4 kilometre bir mesafe giderek bu alana ulaşabilirler.



Harmankaya Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Harmankaya Kanyonunun giriş kısmı, Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlamaktadır. Bu kanyonun çıkış köyü ise Harmanköy’dür. Bununla beraber bu iki köy üzerinden de rahat bir şekilde kanyona ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Harmankaya Kanyonunun uzunluğu ortalama 3 kilometredir Kanyonun ilk girişi beş metre bir büyüklüğe sahiptir, kanyon duvarları ise ortalama 600 metre civarındadır.



Harmankaya Kanyonuna Giriş Ücretli midir?



Harmankaya Kanyonuna giriş ücretleri araçlara ve duruma göre farklılık göstermektedir. Tek bir kişinin giriş 2.5 Türk Lirasıdır. İndirim grubunda olan kişilerin giriş ücreti ise 1 Türk Lirasıdır. Bisiklet ile giriş yapacak olan kişiler 2.5 Türk Lirasına giriş yapabilirler, motosiklet ile giriş yapacak olan kişiler veya atv ile giriş yapacak olan kişiler 3.5 Türk Lirasına kanyona girebilirler. Araba ile girecek olan kişiler 7 Türk Lirasına, minibüs ile girecek olan kişiler 22 Türk Lirasına ve midibüs ile giriş yapacak olan kişiler ise 37 Türk Lirasına giriş yapabilirler. Otobüs ile giriş yapacak olan kişiler ise 67 Türk Lirası karşılığında giriş yapabilirler.



Harmankaya Kanyonu Gezi Saatleri



Harmankaya Kanyonuna giriş yapacak olan kişiler diledikleri saatte ve günde rahat bir şekilde giriş yapabilirler. Bununla beraber resmi tatillerde, hafta sonları dahil günün her saatinde kişiler bu kanyona giriş yapabilirler.



Harmankaya Kanyonu Özellikleri



Harmankaya Kanyonu özellikle doğa sporları ile uğraşmak isteyen kişilerin tercih edebileceği özel bir alandır. Kanyon içerisinde profesyonel yürüyüş veya tırmanış yapabilirsiniz. Bununla beraber Harmankaya Kanyonu içerisinde kişiler ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirler. Özellikle uygun fiyatlı bir şekilde tatil yapmak isteyen kişiler, kamp malzemelerini alarak rahat bir şekilde bu alanda tatillerini yapabilirler. Kanyon içerisinde meşe, karaçam ve benzeri ağaç türleri yer almaktadır.