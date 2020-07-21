Harran Evleri Nerede? (Hangi İldedir) - Harran Evlerine Nasıl Gidilir?

Türkiye birçok ülkeye göre Turizm açısından avantajlı ülkeler arasında yer alır. Çok farklı ve geniş bir yelpazede Turizm etkinliklerinin yapılabildiği Türkiye'de tarihi kültürel Turizm aktiviteleri de oldukça yaygındır. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Evleri de hem tarihi hem kültürel özellikleri ile turistlere farklı deneyimler yaşatır.



Harran Önemi Nedir?



Harran Mezopotamya Ovası’na hakim olan 3 semavi din için de kutsal kabul edilen bir bölgedir. Bu sebeple Harran oldukça önemli bir bölge olarak kendini göstermektedir. Tarihi öneminin yanında kültür anlamında da insanı etkileyen bölge; ziyarette bulunanlara yaşattığı farklı deneyimler sayesinde birçok kişi tarafından akıllara kazınacak bir bölgedir.



Harran Evleri Nerede Hangi İldedir?



Harran Şanlıurfa merkezine 44 kilometre uzaklıkta yer alan ilçesidir. Harran Hz. İbrahim’in anavatanı olarak kabul edilir. Bu sebeple dini anlamda da oldukça önemli kabul edilen merkezlerden biridir. Harran Bölge’si üç semavi dinin kutsal kabul ettiği ve büyük medeniyetlere de ev sahipliği yapan bölgeler arasındadır.

Harran kelime anlamı olarak ‘yolların kavuştuğu yer’ anlamına gelmektedir. Bu sebeple de Harran birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Harran tarihi milattan önce 7 binlere kadar uzanan bir bölgedir. Bu sebeple tarihi olarak oldukça önemli bir özelliğe sahiptir. Harran bölgesinde bulunan yaklaşık 150-200 yıl önce yapılan konik kümbet tarzı evler bir temel üzerine indirme tekniği ile oluşturulmuştur. Topraktan yapılan Harran Evleri tarihi ve kültürel özellik taşımaktadır. Tarih boyunca dini ve kültürel alanlarda oldukça etkili olan Harran; Harran Üniversitesi'nin de yer aldığı önemli bölgelerden biridir. Semavi dinler için de oldukça önemli olan Harran tarihi anlamda Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir.



Harran Evlerine Nasıl Gidilir?



Şanlıurfa'ya bağlı Harran oldukça önemli bölgelerden biridir. Şanlıurfa merkeze yaklaşık 44 kilometre uzaklıkta yer alan Harran'a ulaşım karayolu ile yapılır. Büyük şehirlerden Şanlıurfa'ya uçak ile de ulaşım yapılabilirken, Harran'a gidiş her şekilde kara yolu ile tamamlanmaktadır.