Hasan Dağı Aksaray İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Hasan Dağları Toros Dağlarının bir uzantısı ve devamı niteliğindedir. Ülkemizde bulunan önemli dağlardan biri olan Hasan Dağı pek çok kişi tarafından da merak edilmektedir.



Hasan Dağı Nerede?



Hasan Dağları Büyük Hasan Dağı ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri bulunur. Hasan Dağının nerede olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Hasan Dağı ülkemizde Aksaray ili ile Niğde ili arasında yer alır. Tahmin edilen bilgilere göre M.Ö. 7000 yılında son patlamasını gerçekleştirmiş ve etkisini yitirmiş bir volkanik dağdır.



Meşe ormanları ile örtülü olan Hasan Dağı etrafında uzun zamandır Yörükler ile birlikte farklı pek çok Türk boyları yaşamaktadır. İç Anadolu Bölgesinde bulunan Hasan Dağı bölge içerisinde ikinci büyük dağdır. İlk sırada ise Erciyes Dağı bulunmaktadır.



Hasan Dağı Nasıl Oluşmuştur?



Hasan Dağı ülkemizde bulunan volkanik dağlardan birisidir. İki krateri bulunur. Bunlardan biri Büyük Hasan ve Küçük Hasan olmaktadır. Melendiz Dağının büyük bir kısmı iki kraterden çıkmış lavlar sonucunda oluşmuştur. İki kraterden biri olan Büyük Hasan dağında iyi bir şekilde muhafaza edilmiş olan ana krater ile etrafında parazit koloniler bulunmaktadır. Diğer krater Küçük Hasan Dağın zirvesi ise bir Somma durumunda olmaktadır. Diğer bir değiş ile eski kalderanın sınırlarını teşkil eden dikliğin artıkları bulunur.



Aksaray ve Niğde sınırları içerisinde bulunan Hasan Dağı meşe ormanları ile kaplıdır. Meşe ormanlarının uzunluğu 1750 metre mesafeye kadar ulaşmaktadır. Ana volkan konisi oluşturan Büyük Hasan Dağı kuzey batısında Aksaray Ovası, batısında Obruk platosu ve güney bölgesinde Bor Ovası düzlüklerden yükselerek oluşmuş ve doğal bir görüntü sunmuştur.



Hasan Dağının Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Hasan Dağı özellikle dağcılık yapan kişilerin ilgisini çeken bir dağ konumundadır. Hasan Dağının yüksekliği 3268 metredir. Bu uzunluğu ile İç Anadolu Bölgesinin ikinci büyük dağı olma özelliğine sahiptir. Dağa tırmanmaya gelen misafirler ilk olarak Helvadere kasabasına ulaşırlar. Daha sonra farklı yerlerde kamp kurabilirler. Tırmanma esnasında Süt Kalesi oldukça kişilerin dikkatini çekmektedir. Dağın zirvesine doğru gidildikçe Erciyes, Ekecik Dağları, Tuz Gölü hem macera sevenlerin hem de Hasan Dağını merak eden herkese muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır.