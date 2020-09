Hıdırnebi Yaylası Trabzon İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Hıdırnebi yaylası ülkemizin önemli yaylalarından bir tanesidir. Her sene buraya yerli ve yabancı bir sürü turist gelmektedir. Hıdırnebi yaylası doğal güzellikleri ile doğaseverlerin gözdesi olmuştur.



Hıdırnebi Yaylası Nerededir?



Hıdırnebi Yaylası Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde bulunmaktadır. Trabzon merkeze yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunur. Akçaabat ilçesine ise yaklaşık 29 km uzaklıktadır.



Hıdırnebi Yaylasına Nasıl Gidilir?



Bu yaylaya turlar düzenlenmektedir. Dilerseniz tur ile dilerseniz de kendi aracınız ile yaylaya gitmeniz mümkündür. Trabzon'un havalimanı ile yayla arası yaklaşık 43 km'dir. Havalimanından bir araç kiralayarak yaylaya kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Özel araç ile buradan yaklaşık bir saat gibi bir sürede yaylaya varabilirsiniz. Rize-Artvin havalimanından yaylaya gidiş ise yaklaşık 2 buçuk saat sürmektedir.



Hıdırnebi Yaylası Rakım Bilgileri



Hıdırnebi Yaylası rakımı yaklaşık 600 metredir. Ülkemizin en bilindik yaylalarından biri olan Hıdırnebi yaylası her sene pek çok turisti ağırlamaktadır.



Hıdırnebi Yaylası Özellikleri



1998 yılında başlamış olan Yayla Kent Projesi kapsamında bölgeye doğal güzelliklere uygun birbirinden şık bungalov evler yapılmıştır. Bölgeye tatil evlerinin de yapılması ile birlikte ilgi artmış, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramıştır.



Hıdırnebi Yaylası doğal severlerin kısa süreli de olsa mutlaka kalması ve gelip görmesi gereken yerlerden biridir. Buranın her sene en çok ilgi gören aktivitesi ise artık gelenekselleşmiş olan yayla şenlikleridir.



Her sene yapılan yayla şenliklerine katılımın oldukça fazla olması sebebi ile şenlikler adeta bir festival havasında geçmektedir. Her sene şenlikler 13 Temmuz'da başlamakta ve 20 Temmuz'da sona ermektedir. Yayla şenliklerinin en çok ilgi gören kısmı ise yöre halkı tarafından Orak Yedisi diye adlandırılan etkinlikler olmaktadır. Orak Yedisi aynı zamanda şenliklerin sona erdiğini de göstermektedir. Çünkü bu etkinlik şenliklerin son günü olan 20 Temmuz'da yapılmaktadır.



Şenliklerin en yoğun olduğu zamanlar ise altıncı ve yedinci günler olmaktadır. Şenlik Dernek Çimeni olarak bilinen alanda yapılır. Her sene buraya şenlik için çadırlar da kurulmaktadır. Kurulan çadırlarda yöreye has pek çok ürün de satılmaktadır. Şenlik alanında kemençeler çalınır, horon halkaları kurulur ve genç yaşlı her yaştan insan eğlenceli vakit geçirmektedir. Şenliklere yöre sanatçılarının da katılması ile oldukça keyifli anlar da yaşanmaktadır.