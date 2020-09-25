Horma Kanyonu Kastamonu İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Ülkemizde önemli doğal güzelliklerden biri olan Horma Kanyonu Karadeniz'de bulunan ve mutlaka gezilmesi gereken alanlardan birisidir. özellikle Karadeniz turuna çıkan kişilerin mutlaka gezip görmesi gereken alanlar arasında yer alır.



Horma Kanyonu Nerede?



Ülkemizde pek çok bölgede kanyonlar bulunmaktadır. Oluşumları ve özellikleri ile dikkat çeken kanyonlardan birisi de Horma Kanyonudur. Horma Kanyonu Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu barındırdığı doğal güzellikleri ile son dönemlerde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır.



Horma Kanyonu Pınarbaşı ilçesine ortalama 5 kilometre mesafede yer alır. Yürüyüş yapmak, dinlenmek veya fotoğraf çekmek isteyen kişiler için oldukça ideal bir yerdir. Bu alan Küre Dağları Milli Park içerisinde yer alır. Ilıca şelalesine giden yolun üzerinde kalmaktadır.



Horma Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Horma Kanyonuna ulaşımın nasıl sağlanacağı oldukça merak konusudur. Kanyon içerisinde bulunan ahşap yol üzerinde yaklaşık 4 kilometre yürüdüğünüzde Ilıca Şelalesi karşınıza çıkar. Ilıca şelalesine gitmek için kara yolu kullanılması gerekir. Fakat yürüyüş yolu ile Horma'dan da geçiş yapılmaktadır.



Horma'ya yol tarifi vermek gerekir ise Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinden Ilıca Şelalesi yolu üzerinden dümdüz ilerlenmelidir. Bir süre sonra şelaleye dönen bir yol ile karşılaşılır. O yola dönmeyip dümdüz devam edildiği zaman Horma Kanyonuna ulaşım sağlanabilir.



Horma Kanyonu Özellikleri



Horma Kanyonu Batı Karadeniz Bölgesinin en özel alanlarından birisidir. Kanyonun etrafında yürüyüş yapabilmek için alan yer almaktadır. Özellikle doğa yürüyüşleri yapmak isteyen kişiler için oldukça uygundur.



Kanyon içerisinde Zara Çayı yer alır. Bu çay kanyona özel bir hava katmaktadır. Fotoğraf çekmek isteyen kişiler için mutlaka gezilmesi gereken yerlerden birisidir. Ayrıca Horma Kanyonunun en önemli özelliğinden birisi bulunan büyük kayalar ve dağlardır. Göye kadar uzanabilecek yükseklikte olan kayalar kişilerin severek gezebileceği ve doğa yürüyüşlerinin yapabileceği yerlerden birisi olmaktadır.



Horma Kanyonu Giriş Ücreti



Yıl içerisinde birçok turisti ağırlayan Horma Kanyonuna herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. Fakat bu alanda turistik tesisler tam anlamıyla tamamlanmamıştır. Bu tesislerin tamamlanmasının ardından Horma Kanyonu için ücret alınmaya başlama ihtimali de bulunmaktadır.