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22.01.2021 - 16:33 |

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi sezonu açtı

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili öncesinde yeterli kar seviyesine ulaşmasının ardından kapılarını açtı. Bölgeye gelen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kayak merkezi, 4 bin 500 metre yeşil, 2 bin 400 metre siyah pist, 900 metre yeşil-mavi pistlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi sezonu açtı

Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen, 20 Ocak itibariyle sezonun resmen açıldığını belirterek, "Bu sene kış sezonu geç geldi. 20 Ocak'ta ancak tesisleri açabildik. Bütün aktivitelerimizin açık olması, teknik personellerimizin yeterli olması buraya tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Kar önümüzdeki pazartesi gününden itibariyle inşallah yeniden yağacak. Hava durumu onu gösteriyor. Bizim burada bütün işimizin bağlılığı, karın yağması. Pistlerimiz açık,  otelimiz açık, kafeteryamız açık" dedi.

Ilgazdaki Yıldıztepe Kayak Merkezi sezonu açtı

Çankırı'dan gelen kayaksever Hikmet Ulu da, "Kar istenen seviyede olmasa da yine de güzel. Sezon biraz geç açıldı; ancak yine de eğleniyoruz. Oğlumla birlikte geldim, onunla kayıyoruz. Yeteri seviyede kar var; ama daha iyi olabilir. Koronavirüs de etkili oldu; fakat burada bir yoğunluk yok. Kayak takımlarını kiraladık, kullanılan malzemelerin hepsi dezenfekte ediliyor" ifadesini kullandı. 

 

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