İhsan Dindar - Milliyet Tatil

Karşımızda bir "her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata yelken açma" hikayesi var. Dilerseniz öncelikle böyle başlayalım. Hem sizi tanımış olalım hem de şehir hayatını geride bırakma serüveninizi dinleyelim...

Her şeyi geride bırakmak değil, aslında her seye yeni başlamak benim yaptığım. Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştım. Hem ajans hem de müşteri tarafında bulundum. Çok yoğun geçen profesyonel yaşamım, asıl olanın insanın güzel anılar biriktirmesi olduğunu öğretti bana. İnsanların güzel anılar biriktirmesine katkı sağlamak çok heyecan verici geliyor bana. Ve ben de buna adadım kendimi…





Böyle bir karar almak zor oldu mu? Hiç pişmanlık duyduğunuz anlar oldu mu?



Pişmanlık ancak bunu yapmak için geç kalmış olabileceğim ile ilgili olabilir.







Şimdi yavaş yavaş Kozluyalı Glamping'e gelelim. İşletmenin konseptiyle başlamak istiyorum. Nasıl tatil sunuyorsunuz misafirlerinize? İşletmenizin tarihçesi, konumu ve özelliklerini öğrenebilir miyiz?



Assos sahilinde, Kaz Dağları’nın eteklerinde büyük bir zeytinlik alanda 6 adet Glamping Çadır Odamız var. Çadır odalar yerden yüksek, içinde karyola, aydınlatma, vantilatör ve dolap var. Dışında yanında herbir Çadır oda’ya ait banyo-wc var. Glamping tüm dünyada yükselen bir trend. Artık büyük oteller veya tatil köyleri yerine konforlu çadırlar tercih ediliyor. Doğanın tam içinde gerçek sadeliği ve sakinliği yaşamak için. Bu yaz 4.sezonumuz ve çadırlarımız hep dolu vaziyette. Tesisimizde büyük bir plajımız, restoran ve barımız var. Bize ait her alanda gelen herkesin gerçekten rafine bir tatil deneyimiyle buradan ayrılmasını arzu ediyoruz.





Malum tüm dünya corona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Ancak bir yandan da hayatımıza devam etmeliyiz. Bu devam kısmında tatil de yer alıyor. Pek çok insanın bu yılki planını güncelleyip alternatif tatil programlarına yöneleceği öngörülüyordu. Böyle oldu mu ya da olacak mı?

Pandemi döneminde çadırlarda konaklama daha tercih edilir bir tatil şekline dönüştü. Sürekli havalandırılabilir ve doğanın içinde olmalarının ötesinde biz de sürekli yoğun dezenfeksiyon işlemleri uygulayarak riski sıfırlamaya çabalıyoruz. Kişiye özel bir tatil anlayışının öne çıktığı bu dönemde kişiye özel hijyen standartları uyguluyoruz.





Siz, Kozluyalı Glamping olarak bu süreçte ne gibi önlemler uygulamaya başladınız? Özellikle hijyen bu süreçte hayati öneme sahip...

Bu sezon hijyen önlemlerimizin seviyesini yükselttik. Öncelikle tüm çadırlarımıza özel banyo-wc ekledik. Tüm alanları, mutfağı, odaları ve banyoları her gün ULV cihazı ile dezenfekte ediyoruz. Yemek servisimizi tek kullanımlık malzemeler ağırlıklı hale getirdik. Masaları ve şezlongları birbirinden uzaklaştırdık.





Diğer önemli iki nokta da konaklama alanı ve mutfak. Buralarda ne gibi önlemler aldınız? Bu noktada uygulamaya konan Güvenli Turizm Sertifikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Güvenli Turizm Sertifikası çok faydalı bir çalışma. Ama aslolan işletmelerin bilinçli ve disiplinli olması. Kontrol anındaki süreçlerin tüm zamanlara yayılması ancak işletmenin kendi disiplini ile sağlanabilir diye düşünüyorum.



Bundan sonraki süreçte, özellikle de pandeminin sürdüğü koşulları da göz önünde bulundurursak alternatif tatile insanların ilgisi konusunda nasıl bir öngörünüz var?

Çadır odalara ilginin daha da fazla artacağını düşünüyoruz. Doğa içinde sakin tatil yapmak insanların gündemine daha fazla girecek. Konuştuğumuz gibi kişiye özel alanlar ve kişisel hijyenin sağlandığı şartlar glampingin doğasıyla en uyumlu şartları oluşturuyor.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr