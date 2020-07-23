Isparta'nın Neyi Meşhur? En Meşhur Isparta Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Isparta'da Ne Yenir)

Isparta ilinin de Türkiye’de bulunan diğer şehirlerde de olduğu gibi kendisine has olan çeşitli yöresel lezzetleri de bulunmaktadır. Hem et yemekleri, hem sebze yemekleri hem de tatlıları ve gülleri ile kendilerini farklı olan şehirlerden kendini ayırır. Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ili bulunduğu bölgenin şartları ile de zengin mutfağa sahiptir.

Isparta’nın Neyi Meşhur?

Isparta ili göller yöresinde bulunması ile ünlü olan bir şehirdir. Çok sayıda göle sahiptir. Göller, milli parklar, mesire alanları, turistik yerleri, tarihi binaları, mağaraları ile çok sayıda gezilecek ve görülecek yeri bulunur. Isparta ili en fazla göller yöresi olması ile ve güller diyarında bulunması ile meşhurdur.

Isparta ilinin gülü en meşhur olan mahsulüdür. Isparta gül üretiminin en fazla olduğu şehirdir. Üretilen güller ile gül kokulu tespihler, sabunlar, mumlar, seccadeler, parfümler, gül yağı, gül kolonyası, gül suyu, gül reçeli, gül lokumu gibi çok sayıda ürün üretilip satılmaktadır. Gül üretiminin yanında Isparta’da lavanta üretimi de meşhurdur. Lavanta köyü her yıl mayıs ayında tarlaların mor rengine boyanması ile çok sayıda turisti kendine çekmektedir. Lavantalar ile tatlılar, lavanta kolonyası, lavanta parfümü, lavanta kokulu süs eşyaları gibi çeşitli ürünler üretilmektedir.

Isparta ili aynı zamanda eski halıları ile de meşhurdur. Türkiye genelinde bilinen Isparta halısı kaliteli, desenleri ile ilgi çeken ve el emeği olan ürünlerdir. Aynı zamanda Eğirdir ilçesinde üretilen elma ve kirazlar ile de meşhurdur.

En Meşhur Isparta Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

Isparta ilinde çok zengin bir mutfak kültürü hakimdir. Çorba çeşitleri, yemekler ve tatlıları ile lezzetli ve çeşitli mutfağı bulunur. Bulgur çorbası, etli çorba, oğmaç çorbası, topalak çorbası, keklik çorbası, miyane çorbası gibi çeşitli yöresel çorbaları bulunur. Isparta’da genellikle düğünlerde yapılan yemeklerden biri olan Kabine pilavı yapılır. Tandır kebabı, çömlek kebabı, keşkek, tirit, yoğurtlu et gibi çeşitli özel yöresel yemekleri bulunur. Eğirdir ilçesinde sazan balığı dolması ve göl levreği yemeği de meşhurdur. Güzel yemek kültürü olan Isparta’da en meşhur olan gıdalardan biri de İslamköy ekmeğidir.