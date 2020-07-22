İstanbul Havalimanına Nasıl Gidilir? Yeni Havaalanına Gidiş Hakkında Bilgiler

İstanbul'un yeni hava limanı Avrupa Yakasının kuzeyinde Arnavutköy ilçesinde bulunmaktadır. İstanbul'un pek çok yerinden yeni hava limanına gitmek mümkündür. Bunu özel araçlar ile otobüsler ile veya Havaist ile gidilebilmektedir.

İstanbul Hava Limanına Nasıl Gidilir?

Yeni açılan İstanbul Hava limanına ulaşım pek çok farklı seçenek ile mümkündür. Bunlardan biri özel araçlar ile ulaşımdır. Özel araçlar ile pek çok ilçeden hava limanına ulaşabilirsiniz.

İstanbul Hava limanı D20 yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yolun bir ucu da Tem oto yoluna bağlanmaktadır. Yakınında ise O-6 bağlantısı bulunmaktadır. Bu yola Tem üzerinden bağlanılması mümkündür. Ayrıca İstanbul Hava Limanına Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Kuzey Marmara otoyolu ile ulaşabilirsiniz.

İstanbul Hava Limanı'na Otobüsle Nasıl Gidilir?

İstanbul Hava Limanına otobüsler ile ulaşmak mümkündür. Farklı merkezi yerlerden hava limanına giden pek çok otobüs hattı bulunmaktadır. Bu otobüs hatları ve kalkış yerleri şu şekildedir;

- Mahmutbey Metro - İstanbul Hava limanı: H-1 otobüs hattı

- Mecidiyeköy - İstanbul Hava limanı: H-2 otobüs hattı

- Halkalı - İstanbul Hava limanı: H-3 otobüs hattı

- Mescid-i Selam/Arnavutköy - İstanbul Hava limanı: H-6 otobüs hattı

- Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Hava limanı: H-7 otobüs hattı

- Hacıosman/Sarıyer - İstanbul Hava limanı: H-8 otobüs hattı

- Cevizlibağ - İstanbul Hava limanı: H-9 otobüs hattı

Yeni Hava Alanına Gidiş Hakkında Bilgiler

İstanbul Yeni Hava Alanına gidebilmenin pek çok alternatif yolları bulunmaktadır. Özel araçlar veya otobüsler ile yeni hava alanına gitmek mümkündür. Bunlar dışında Havaist otobüsleri ile hava alanına gitmek mümkündür. Havaist farklı ilçelerden farklı ücretler ile İstanbul Hava Limanına ulaşımı sağlamaktadır. Havaist otobüs hatları şu şekilde açıklanmaktadır:

- Yenikapı - İstanbul Hava Alanı: İST-1

- Beylikdüzü - Çatalca - İstanbul Hava Alanı: İST-2

- Otogar - İstanbul Hava Alanı: İST-3

- Bakırköy - İstanbul Hava Alanı: İST-4

- Beşiktaş - İstanbul Hava Alanı: İST-5

- Kadıköy - İstanbul Hava Alanı: İST-7

- Pendik - İstanbul Hava Alanı: İST-8

- Avcılar Metrobüs - Bahçeşehir - İstanbul Hava Alanı: İST-15

- Halkalı İstasyon - Başakşehir - İstanbul Hava Alanı: İST-17

- Taksim - İstanbul Hava Alanı: İST-19

- Sultanahmet - İstanbul Hava Alanı: İST-20