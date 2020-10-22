İstanbul İzmir Arası Otobüs İle Kaç Saat Sürüyor?

Yılın farklı zaman dilimlerinde İstanbul İzmir ve İzmir İstanbul arası en çok gidilip gelinen yerler arasında bulunmaktadır. Bu konuda gerek özel araçlarla gerekse otobüsler vasıtasıyla özellikle yaz aylarında çok fazla gidiş gelişler yaşanır. Özellikle insanlar karayollarını daha fazla kullandıkları için, otobüsle bu seyahatin ne kadar sürdüğü merak konusu haline geliyor.

İstanbul İzmir Arası Otobüs ile Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul İzmir arası otobüs ile kaç saat sürdüğü en çok merak edilen yolculuklar içerisinde bulunmaktadır. Bir yanda Mega şehir İstanbul diğer yanda harika bir yaz tatili keyfi sunan İzmir bulunuyor. Hal böyle olunca pek çok insan bu İki şehir arasındaki mesafenin otobüs ile ne kadar sürdüğünü merak etmektedir.

Her ne kadar kullanılacak yola bağlı şekilde değişkenlik gösterse dahi, genelde 6 ila 8 saat arasında değişkenlik yarattığını söylemek mümkün. Aynı zamanda bu durum otobüslerin konaklama süreci içerisinde de değişiklik yaratmaktadır. Bazı otobüsler çok fazla duraksamadan hareket ettikleri ve ulaşım sağladıkları için, yaklaşık olarak 6 saat 40 dakika içerisinde ulaşım sağlayabiliyor.

En uzun ise bazı otobüsler çok fazla konaklama yaptığından dolayı 8 saatlik bir zaman alabilmektedir. Genel olarak ise 7,5 ila 8 saat arasında bir sürenin geçtiğini dile getirmek mümkün. Bu zaman dilimi içerisinde otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Bu süre özel araçlarla ise 5 ile 6 saate kadar düşmektedir.