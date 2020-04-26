MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri İsviçre'nin dünyaca ünlü dağı kırmızı beyaz
ABONE OL
26.04.2020 - 01:07 |

İsviçre'nin dünyaca ünlü dağı kırmızı beyaz

İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları corona virüs ile mücadelede destek amacıyla yansıtılıyor. Bu akşam İsviçre'nin simgesi olan dağa Türk Bayrağı yansıtıldı.

İsviçre'nin dünyaca ünlü dağı kırmızı beyaz

Ülkenin İtalya sınırında yer alan 4 bin 478 metre yükseklikteki dünyaca ünlü dağa yansıtılan ay yıldızlı bayrak görenleri büyüledi.

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı bildirildi.

İsviçre Alpleri'nin zirvesindeki büyüleyici ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede İsviçre'deki Türklerin sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan fotoğraf oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda İsviçre makamlarına teşekkür edildi.

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın da Türk bayrağının zirveye yansıtılması için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları corona virüsle mücadeleye destek amacıyla yansıtılıyor.

Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi'

'Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi'

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber