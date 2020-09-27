K2 Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri



K2 Dağı Dünya'nın en yüksek dağlarından birisidir. Dünya'nın en yüksek noktalarından birisi K2 dağının tepesidir.



K2 Dağı Nerede?



K2 Dağı coğrafi konum olarak Asya kıtasında yer almaktadır. Pakistan ve Çin sınırları arasında yer alan bir dağdır.



K2 Dağına Nasıl Gidilir?



K2 Dağına ülkemizden hava yolu ve kara yolu aracılığı ile gidilmektedir. Ülkemizden direkt olarak K2 dağına gitmek için Çin veya Pakistan'a uçuş yapabilirsiniz. Pakistan'a uçuş gerçekleştirdikten sonra bu noktadan itibaren araç kiralayarak Çin sınırına gidebilirsiniz. Çin sınırına giderken de K2 dağı tabelalarını göreceksiniz. K2 dağına bu tabelaları takip ederek ulaşım sağlayabilirsiniz. K2 dağına ulaşım dağ yolu olduğundan ötürü yolları virajlı ve zordur. Bu noktada dikkat edilmesi son derecede önemlidir.



K2 Dağı Giriş Ücreti



K2 dağına gitmek için herhangi bir giriş ücreti ödemiyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bu dağı ziyaret edebilirsiniz.



K2 Dağı Özellikleri



- K2 dağının yüksekliği 8.611 metredir.

- Yüksekliğinden olayı Everest dağından sonra Dünya'nın en yüksek ikinci dağıdır.

- K2 dağının 4 bin 17 metre çıkıntısı bulunmaktadır.

- Sekiz binlik dağ türünde yer almaktadır.

- Keşmir bölgesinde yer alan bir dağdır.

- İki ülkenin sınırında yer almaktadır.

- Dağ aşırı dik bir dağdır. Bundan ötürü tırmanması da oldukça zordur.

- Sırtlarında çıkıntılar bulunmaktadır. Bu durum da tırmanmayı zorlaştırmaktadır.



K2 Dağı Hakkında Bilgi



K2 dağı tırmanması oldukça zor olan bir dağdır. Bu dağa tırmanmak için en kolay rota Abruzzi sırtıdır. Dağcılar tarafından K2 dağının en tepesi kutsal zirve olarak adlandırılmaktadır. Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest dağından sonra en yüksek ikinci dağ olarak bilinmektedir. K2 dağı Karakurum dağı olarak da bilinmektedir. Öldürücü dağ veya zalim dağ da bu dağa verilen takma adlardandır. Bu dağa ilk tırmanan 1954 yılında Lino Lacadelli adında ki bir dağcıdır. İtalyan dağcı tarafından tırmanılan bu dağ Dünya'nın en zor tırmanılan dağları arasındadır.