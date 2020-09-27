Kaçkar Dağı Rize İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Kaçkar dağının önemli bir kısmı Rize'de bulunsa da dağın zirve noktası Artvin'de bulunmaktadır. Karadeniz'in en yüksek dağıdır. Türkiye'nin en yüksek dördüncü zirvesi Kaçkar dağında yer almaktadır.



Kaçkar Dağı Nerede?



Kaçkar Dağı Doğu Karadeniz şehirlerinden biri olan Rize'de yer almaktadır.



Kaçkar Dağına Nasıl Gidilir?



Kaçkar dağına gitmek için Rize rotasını izlemelisiniz. Rize'de havalimanı bulunduğundan ötürü hava yolu ile de bu dağa ulaşım mümkündür. Hava yolu ile Rize şehrine indikten sonra bu noktadan itibaren kara yolunu tercih ederek Kaçkar dağına gidebilirsiniz. Kaçkar dağı Çamlıhemşin'de bulunduğundan ötürü Çamlıhemşin tabelasını takip ettikten sonra dağ yolundan ulaşabilirsiniz. Kaçkar dağına aynı zamanda toplu taşıma araçları ile de ulaşabilirsiniz.



Toplu taşıma araçlarını tercih ederek Çamlıhemşin ilçesine gidebilir bu noktadan itibaren dağ yolunu tercih ederek Kaçkar dağına ulaşabilirsiniz. Kaçkar dağına Çamlıhemşin ilçesinden minibüs ve dolmuş gitmektedir.



Kaçkar Dağı Giriş Ücreti



Kaçkar dağına giriş için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Giriş ücretsizdir.



Kaçkar Dağı Özellikleri



- Kaçkar dağının yüksekliği 3.937 metredir.

- Dağın yükselti farkı ise 2271 metredir.

- Türkiye'nin en yüksek dördüncü zirvesi Kaçkar dağıdır.

- Dağa tırmanmak zordur.

- Dağa en kolay Güney rotasından ulaşılmaktadır.

- Rize'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunur.



Kaçkar Dağı Hakkında Bilgi



Kaçkar Dağı Doğu Karadeniz'in en yüksek dağıdır. Türkiye'nin en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar dağının zirve noktası Artvin şehri sınırları içinde kalmaktadır. Dağa tırmanmak için en uygun rota klasik rota olarak da bilinen güney rotadır. Dağın diğer rotaları ise oldukça zordur. Bundan dolayı tırmanış için diğer rotalar tercih edilmemektedir. Yükselti farkı da 2 bin metrenin üzerindedir.