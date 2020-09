Kadırga Yaylası Trabzon İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Kadırga Yaylası muhteşem doğa güzellikleri ile insanları adeta büyülemektedir. Doğa ile iç içe bir tatil geçirmek için Kadırga Yaylası oldukça uygundur.



Kadırga Yaylası Nerededir?



Kadırga Yaylası Trabzon ve Gümüşhane ili arasında bulunur. Karadeniz Bölgesinin Gümüşhane iline bağlıdır. Kürtün İlçesi Süme köyünde yer almaktadır.



Kadırga Yaylasına Nasıl Gidilir?



Kadırga Yaylasına gitmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Eğer Trabzon'dan gidecekseniz Tonya tarafından yaklaşık 38 km'dir. Düzköy tarafından ise yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Gümüşhane tarafından gidecekseniz Kürtün'den 34 km uzaklıkta, Zigana'dan ise 14 km uzaklıkta bulunmaktadır.



Kadırga Yaylası Rakım Bilgileri



Kadırga yaylasının rakımı yaklaşık 2300 metre yüksekliktedir. Bu yükseklik ağaç yetiştirme sınırının oldukça üstünde olması sebebi ile burada pek ağaç yetişmez.



Kadırga Yaylası Özellikleri



Kadırga Yaylası ülkemizin en kalabalık yaylalarından biridir. Buranın bu kadar kalabalık olmasının sebebi doğal güzellikleri nedeni ile pek çok turist almasıdır. Her yıl Kadırga Yaylasında pek çok şenlik de düzenlenmektedir. Turistler özellikle bu şenlikler için bölgeyi ziyarete gelmektedirler.



Her sene Temmuz ayının üçüncü haftasında burada şenlikler yapılır. Otçular şenlikleri ismi verilen bu şenlikler çok fazla ilgi görmektedir. Bunun yanında yaylada kurulmuş olan Cuma Camisi de çok fazla ilgi görmektedir. Caminin iki tane minaresi bulunur ve etrafı duvarla çevrilmiş bir alan içinde kurulmaktadır. Bu cami her Cuma günü çevre yaylalardan gelen insanlar tarafından da kullanılmaktadır.



Yaylanın rakımı oldukça yüksek olduğu için burada ağaç yetişmez. Çevresinde çayırlar vardır. Kadırga yaylasının güney bölümünde Kesikbaş ile Taşoluk tepeleri bulunur. Kuzey kısmında ise Çevirme Boğazı tepesi bulunmaktadır. Bu tepelere çıkıldığı zaman muhteşem bir manzara sizleri beklemektedir. Bunun dışında yaylanın çevresinde Akkese, Beypınar, Uruğ, Kazmaköy, Çeşmeler, Başoba, Sürmene, Ören, Geyikli gibi oba ve yaylalar da bulunmaktadır.



Kadırga yaylasında su, elektrik, yol gibi altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Bunun dışında market, manav, kasap, lokanta, fırın, kır kahvesi de vardır. Kadırga Yaylasında konaklamak için farklı seçenekler de vardır. Burada özellikle hafta sonu konaklayarak doğa ile iç içe güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca muhteşem manzara fotoğrafları da çekebilirsiniz. Doğa ile uyumlu oksijeni bol havası eşliğinde sabahları doğa yürüyüşleri yaparak bu muhteşem güzelliğin tadını da çıkarabilirsiniz. Kadırga Yaylası doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken bir yerdir.