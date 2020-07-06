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06.07.2020 - 14:49 |

Kahramanmaraş'ta gizemli göl ilgi odağı

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü, sıcaktan bunalanların ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ta gizemli göl ilgi odağı

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü, dört mevsim kendine özgü yansıttığı rengi kadar kaynağı bulunamayan gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor.

 Birçok su altı arama kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan göl, sıcaktan bunalan vatandaşları da kendine çekiyor. Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, yeni evlenen çiftlerin de uğrak yeri oluyor. Albümlerinde gizemli gölü koymak isteyen çiftler, özellikle hafta sonu buranın yolunu tutuyor.

 Kahramanmaraşta gizemli göl ilgi odağı

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