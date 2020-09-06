Kamerun Hakkında Bilgiler; Kamerun Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kamerun bayrağı, 20 Mayıs 1975 tarihinde ilk defa göndere çekildi. Üç dikey şeritten oluşan bayrağın ortasında beş köşeli yıldız bulunur. Soldan sağa, yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşur. Kırmızı rengin ortasında bulunan yıldızın rengi sarıdır.



Kırmızı bağımsızlık için verilmiş mücadeleyi, yeşil ülkedeki zengin bitki örtülerini, sarı ise güneşi simgeler. Bayrağın ortasındaki yıldız, güney ve kuzey Kamerun'un birliğini ifade eder.



Kamerun Nerededir?



Kamerun Cumhuriyet, Afrika'nın orta kısmının batı tarafında bulunuyor. Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyet, Ekvator Ginesi, Gabon ve Nijer gibi ülkelerde komşudur. Ülke ayrıca Atla Okyanusu ile kıyı komşudur.



Kamerun'un Nüfusu Ne Kadardır?



Kamerun'un nüfusu, 2020 worldometers.info verilerindeki bilgilere göre 26.545.863 kişiden oluşuyor. Tahmini verilere dayanan bu bilgilere göre nüfus sıralamasında dünya sıralamasında ise 52. sırada bulunuyor. Son 1 yıl içerisinde nüfusun değişim oranı %2.59 şeklinde artış saplamıştır.



Kamerun'un Para Birimi Nedir?



Kamerun'un para birimi, Orta Afrika frangı ismiyle bilinir. Ülkede kullanılan bu para birimi, farklı Afrika ülkeleri tarafından da kullanılır. 1 Orta Afrika frangı, 0.01 Türk lirasına eşdeğerdir.



Kamerun'un Başkenti Neresidir?



10 bölgeye ayrılmış olan Kamerun'un başkenti, Yaounde'dir. Bölgeler, 2008 yılına kadar il statüsündeyken, yapılan değişiklikle şuan ki duruma getirilmişlerdir. Bölgeler ise 58 farklı ilçeye ve 300 üzerinde belediyelere ayrılmıştır. Ülkenin en büyük şehri Douala kentidir. Bamenda, Limbe ve Ngaoundere Kamerun'un diğer önemli şehirlerinden birkaçıdır.



Kamerun ile Türkiye Konumlarında Saat Farkı Nedir?



Kamerun ile Türkiye konumu arası fark, toplamda 2 saattir. Kamerun, Türkiye konumundan 2 saat geridedir. Türkiye'de saat 18:00 olduğunda, Kamerun ülkesinde 16:00 olur.



Kamerun'un Resmi Dili Nedir?



Kamerun'da şuanda resmi olarak kabul edilmiş iki dil bulunur. Bunlar sömürge dönemlerinde kalan, Fransızca ve İngilizce dilleridir. Bunların yanı sıra, ülkedeki etnik gurup çeşitliliği, yerel dillerin sayısının çok sayıda olmasını tetikliyor. Ülkede ortalama 250 tane yerel dil olduğu tahmin ediliyor. Ülkede Fransızca, İngilizce dilinden çok daha fazla konuşulan dildir.



Kamerun Ekonomisi



Orta Afrika kıtasının giriş kapısı niteliğinde olan Kamerun Cumhuriyeti, bölgesinin en iyi ekonomik imkanlarına sahip ülkesidir. Liberal ekonomik politikaların hüküm sürdüğü Kamerun'da, madenler, petrol, doğal gaz, kakao, alüminyum, kereste üretimi ekonominin başlıca ürünleridir.



Ülkenin kendi başına yetebilme gücünün olmasının yanında, yolsuzluklar, rüşvetler ve terör tehditleri halk kesiminin ekonomisinin gelişimini engelleyicidir.



Kamerun İklimi



Kamerun ülkesinden genellikle tropikal iklim tipi görülür. Yağmur sezonlarının çok sayıda olduğu ülkede, sıcaklıklar yüksektir. Ülkede yağışın en az olduğu bölge kuzey kısmıdır. Ortalama yağış miktarları burada 700 mm civarındadır.



Kamerun'a Ne Zaman Gidilebilir?



Kamerun ülkesinde en fazla görülen iklim, tropikal iklimdir. Bu nedenle, ülkeye her dönem rahatlıkla gidilebilir. Ekim ile Nisan arası ve Temmuz ile Eylül arası kurak sezonun ortalama sıcaklığı 30 derecedir.



Kamerun'da Sosyal Yaşam



Kamerun'da sosyal yaşam faaliyetleri, komşu ülkelere göre daha fazladır. Ancak burada gelişmiş, okuyan bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Terörün ülkenin bir kısmında hakimiyetinin olması sosyal yaşamı zorlaştıran bir durumdur. Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Kamerun'da insan yaşamının gelişimini, rüşvet ve diğer problemler engeller.