Kanada Nerede? Kanada Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Kanada, 1867 yılında Konfederasyon yasası ile kurulmuş bir federal devlettir. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı’na bağlı bulunan Kanada’nın yönetim biçimi ise anayasal monarşi olarak tarif edilmektedir. Ülkenin başkenti Ottawa olarak bilinmekte ve yapılan son sayımlara göre nüfusunun yaklaşık 33 milyon olduğu görülmektedir.



Kanada Hangi Kıtada Bulunuyor?



Kanada’nın dünya üzerindeki lokasyonu oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ülke, İngiltere ile bağdaştırıldığı için, çoğu insan Kanada’nın Avrupa Kıtası’nda yer aldığını düşünmektedir. Oysa Kanada, Kuzey Amerika Kıtası’nın en kuzey kısmında bulunmaktadır. Kanada’nın yüz ölçümü yaklaşık 10 milyon kilometre karedir. Bu bağlamda ülke, dünyanın en büyük 2. yüz ölçümüne sahiptir. Ayrıca Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kara sınırı da dünyanın en uzun sınırı olarak kabul edilmektedir.



Kanada’da toplamda 10 eyalet ve 3 bölge bulunmaktadır. Eyaletlere ülkenin sosyal programlarının yönetimi verilmektedir. Bu bağlamda eyaletlerin bazı konularda elde ettiği gelir, hükümetten daha fazla olmaktadır. Kanada, günümüzün teknolojik bakımdan en gelişmiş ve ekonomik açıdan da en güçlü devletleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ülkedeki eğitim düzeyine bakıldığında da oldukça yüksek rakamlarla karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda OECD raporlarına göre Kanda, dünya üzerindeki en eğitimli ülke olarak kabul edilmektedir. Kanada’da resmi olarak iki dil kullanılmaktadır. Bu diller İngilizce ve Fransızca olarak sıralanıp, birbirlerine denk kabul edilirler. Bu bağlamda Kanada’ya seyahat edenlerin de kullanmak için iki farklı dil seçeneği bulunmaktadır.