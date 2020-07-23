Kanadaya Nasıl Gidilir? Kanadaya Gitmek İçin Gerekenler

Öncelikle Kanada'ya gitmek için hangi amacın öne çıkarıldığı belirlenmelidir. Yani Kanada'ya neden gitmek istiyorsunuz ilk olarak bu kesinleşmelidir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kanada'ya gidebilmesi için vize işlemlerini yerine getirmesi gerekir. Çünkü Türkiye ile Kanada arasında vize mecburiyeti bulunmaktadır. Bu doğrultuda birçok farklı yol üzerinden Kanada'ya gitmek mümkün.

Kanada’ya Nasıl Gidilir?

Kanada'ya gitmek farklı sebepler üzerinden ele alınabilir. Örneğin kısa süreli seyahat gerçekleştirmek istiyorsanız, mutlaka vize almanız gerekmektedir. Bu konuda ticari, aile ziyareti, turistik ve benzeri gibi vize türleri arasından seçim gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu konuda tek girişli ya da çok girişli şekilde Kanada için vize almak mümkün.

Örneğin tek girişli olarak 6 aylık süre doğrultusunda vize verilir. Bu süre içerisinde mutlaka Kanada'yı ziyaret etmek gerekmektedir. Ülkeden çıkış yaptığınızda yeniden vize başvurusunda bulunmanız gerekir. Ancak çok girişli sistem ile beraber 10 yıl süre boyunca rahatça giriş çıkış yapabilirsiniz. Tabii bunun için mutlaka Kanada'da en fazla 6 ay süreyle kalmamız gerekiyor.

Kanada’ya Gitmek İçin Gerekenler

Kanada'ya gitmek için aşamalı olarak vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Amacınıza bağlı olarak gerekli evrakları eksiksiz şekilde tamamlamanız önemlidir. Bu evraklar turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim gibi seçenekler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Ancak Öncelikle Türkiye Kanada Konsolosluğu Resmi Web Sitesi üzerinden ilgili vize başvuru belgesi almanız gerekmektedir.

Bu belgeyi kendi el yazınız ile ilgili dil üzerinden, eksiksiz şekilde kimlik bilgileriniz eşliğinde doldurmalısınız. Daha sonra internet üzerinden randevu sistemine girmeniz ve randevu tarihi almanız gerekmektedir. Gerekli evrakları tamamlayarak yetkili akredite acenteler veya vize başvuru merkezine randevu tarihinde giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kanada'ya Gitmek İçin Farklı Yöntemler

Kanada'ya gitmek için uzun dönem başvuru da yapmak mümkün. Tabii bunun için göçmenlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvuru değişik şekillerde yapılabiliyor. Bunlar içerisinde yatırımcı göçmenlik başvurusu, Kanada aile birleşim vizesi, girişimci göçmenlik programı gibi pek çok unsur söz konusudur. Aynı zamanda uzun süreli eğitim üzerinden de kalıcı olarak eğitim ve ardından iş bulmak suretiyle kalmak mümkün.

Bu şekilde farklı internet üzerinden Kanada'ya gitmek için başvuru yapabilir ve vize alarak amaca göre Kanada'ya gidebilirsiniz. Ancak tüm evraklar ve belgeleri eksiksiz şekilde, vize ücretleri ödenmiş biçimde tamamlanmalıdır.