Kapuz Kanyonu Antalya İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Kapuz kanyonu, görenleri kendine hayran bırakan gizli bir cennet gibidir. Ayrıca kanyonun derinliklerine doğru sandal ile ulaşım sağlanabilmesi amacı ile çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.



Kapuz Kanyonu Nerededir?



Akdeniz Bölgesinde yer almakta olan Kapuz Kanyonu Antalya iline bağlıdır. Antalya şehir merkezine yaklaşık olarak 10 km mesafede olan kanyon, Konyaaltı beldesine bağlı olan Aşağıkaraman Mahallesinde bulunur. Gidiş güzergahında yer alan toprak yol çok iyi durumdadır. İlk girişte karşınıza bir kanyondan akan suyun oluşturduğu güzel bir dere çıkmaktadır. Suyun yüksekliği genel olarak mevsime göre değişmektedir. Kanyon girişine kadar da araç ile ilerlenememektedir.



Kapuz Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Ülkemizde bulunan kapuz kanyonu olan bölgeye havayolu ile ulaşmak isteyenler için her daim en yakın havalimanı olan Antalya Havalimanı olmaktadır. Bu kanyon havalimanına yaklaşık olarak 25 km mesafede yer almaktadır. Genel olarak özel araçlar ile ya da araç kiralama seçenekleri ile bölgeye ulaşmak mümkündür. Antalya ilinin merkezinden kanyona ulaşmak adına öncelikle otobüs ile Konyaaltı’na gidilir. Sonrasında ise hafif raylı ve ya otobüs ile kanyona ulaşılır. Toplu taşıma kullanacak kişiler Tera City AVM'sinin önünden kalkmakta olan 503 numaraları otobüs ile Kapuz Kanyonu'nun yakınlarına kadar ulaşım sağlar.



Kapuz Kanyonu Özellikleri Nelerdir?



Kanyon yaklaşık olarak 3 km olmaktadır ve ağız kısmında bir gölet bulunmaktadır. Yağışların çok fazla olduğu dönemlerde genelde su seviyesi yükselmektedir. Bu nedenle ziyaretçiler dikkatli olması gerekmektedir. Yaz aylarında sakin olan bu kanyon hafta sonu insanların dinlenmek için geldiği bir yer olduğu için de hafta içi daha sakin olmaktadır. İki dağın arasında süzülen suyun ortalama 3 km ileriden yani yer altında çıkarak oluşturmuş olduğu Kapuz Kanyonu'nun son 400 metrelik bölümünde genişleme bulunmaktadır. Bu da trekking ve de rafting için çok uygun alanlar oluşturmaktadır.



Kapuz Kanyonu Giriş Ücreti



Yeni keşfedilen bu harika manzaralı kanyonda herhangi giriş ücreti bulunmamaktadır.



Kapuz Kanyonu Ziyaret Saatleri



Hemen hemen her sene pek çok kişi tarafından ziyaret edilen kapuz kanyonu, hafta sonu genel olarak daha kalabalık bulunan bölgedir. Hafta içi ise daha sakin olan bir şekilde burayı ziyaret etmek mümkündür.