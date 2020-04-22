Karadağ Nerede? Karadağ'a Nasıl Gidilir?

Güneyinde Adriyatik Denizi ve doğusunda Kosova bulunmakta olan Karadağ, birçok doğal ve kültürel zenginliğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Karadağ Nerede?

Sırbistan ve Bosna Hersek'in hemen altında bulunmakta olan Karadağ, iki ülkeye de yaklaşık olarak 350 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Türkiye ile mesafesi, yaklaşık 1150 km’dir. En az 2 ülke geçilerek gidilebilen Karadağ, İstanbul'a uçak ile ortalama 1 saat 45 dk kadar sürmektedir. Başkenti Podgorica'dır.

Karadağ'a Nasıl Gidilir?

Sırbistan Podgorica'ya direk gidiş düşünenler için, THY tarifeli uçuşları bulunmaktadır. Bilet fiyatları mevsime göre değişkenlik gösterecektir. Eğer gemi ile seyahat etmeyi sevenlerdenseniz, Sırbistan Karadağ Kotor'a devamlı cruise seyahat gemileri mevcuttur. Eğer otobüs ile yolculuk düşünülecekse, çok fazla aktarma yapmayı göze almalısınız.

Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ veya Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Karadağ rotasından yolculuk yapmanız mümkün. Otobüs ile yolculuk uzun sürse bile, bu şekilde 3 ülke görmüş olacaksınız. Özel araba ile seyahat edecekler için yol uzun sürmekle beraber, Kosova'dan Karadağ'a olan yollar genellikle dağlık olduğu için, mutlaka deneyimli bir sürücü eşliğinde gidilmelidir. Ayrıca Sırbistan'a ulaştıktan sonra, her gün düzenli olarak Karadağ'a birçok tren seferi bulunmaktadır.