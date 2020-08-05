Karadeniz'de tehlikeli atlayÄ±ÅŸ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± bulunan KandÄ±ra ilÃ§esindekiÂ KerpeÂ bÃ¶lgesinde tatil yapan bazÄ± kiÅŸiler, yaklaÅŸÄ±k 20 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kayalÄ±klardan denize atlÄ±yor. DalgalarÄ±n aÅŸÄ±ndÄ±rmasÄ± sonucu doÄŸal sÃ¼reÃ§le meydana gelen kayalÄ±klardaÂ bazÄ± genÃ§ler, tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmiyor. YaklaÅŸÄ±kÂ 20 metreÂ tehlikeli tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan kayalÄ±klarÄ±n en yÃ¼ksek kesimine ulaÅŸan genÃ§ler,Â daha sonra kendilerini suya bÄ±rakÄ±yor. En ufak denge sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda facia ile sonuÃ§lanabilecek atlayÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda ikinci tehlike ise suya girildiÄŸinde doÄŸuyor.Â Suyun altÄ±nda kayalÄ±klara Ã§arpma ve tÄ±rmanÄ±rken kayalÄ±klardan dÃ¼ÅŸme ihtimali olanÂ genÃ§lerin bu giriÅŸimi, gÃ¶renleri korkutuyor.Â GeÃ§en yÄ±llarda Ã¶lÃ¼mÂ ve yaralanmalar olmasÄ±na raÄŸmenÂ genÃ§ler, tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden eÄŸleniyor.Â

'RÄ°SKÄ° GÃ–ZE ALIYORUZ'

Daha Ã¶nce birÃ§ok kiÅŸinin kayalÄ±klarda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ Cihat AteÅŸ, "Korkmuyorum, Ã§ocukluÄŸumdan beri atlÄ±yorum, Ã§ok eÄŸlenceli. TÄ±rmanÄ±rken de riskli durum var onu gÃ¶ze alarak Ã§Ä±kÄ±yoruz ama bir ÅŸey olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. Bazen kayalÄ±klarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p atlamaya cesaret edemeyenler oldu. Ã‡Ä±karken kolay, inmesi Ã§ok zor. Bu yÃ¼zden kendine gÃ¼venenler zaten hemen atlÄ±yor, cesaret edemeyenler ise 1-2 saat bekledikten sonraÂ atlÄ±yor dedi.Â