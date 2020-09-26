Karagöl Yaylası Sakarya İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Karagöl Yaylası çoğu insan tarafından pek bilinen bir yer değil. Fakat doğal güzellikleri ve temiz havası ile görenleri de kendine hayran bırakmaktadır. Burayı bilen komşu illerdeki vatandaşlar şehrin karmaşasından kurtulmak adına burayı ziyaret etmektedir.



Karagöl Yaylası Nerededir?



Karagöl Yaylası ülkemizin Sakarya iline bağlı olan Taraklı ilçesinde bulunan bir yayladır. Yaylaya Kemaller Köyü üzerinden çıkmak mümkündür. Köyden yola koyulduktan yaklaşık iki saat sonra yaylaya ulaşabilirsiniz.



Karagöl Yaylasına Nasıl Gidilir?



Eğer Tem otoyolu üzerinden geliyorsanız Adapazarı istikametine doğru gidip Eskişehir çıkışından çıkmanız gerekmektedir. İlk önce Geyve'ye geldikten sonra buradan Taraklı-Eskişehir yolu üzerinden devam etmeniz gerekmektedir. Karagöl Yaylası tabelasını takip ederek yaylaya ulaşabilirsiniz. Yaylaya ulaşım oldukça kolaydır ve güzel manzaralı bir yolu bulunur.



Karagöl Yaylası Rakım Bilgileri



Karagül yaylası rakımı 1150 metredir. Eşsiz doğa manzarası ve temiz havası ile pek çok doğa dostunun gözdesi konumundadır. Yayla oldukça geniş bir alana yayılmış olsa da yürüyerek bir baştan diğer başa yaklaşık bir saatte gidilebilir.



Karagöl Yaylası Özellikleri



Karagöl yaylasının kuzey kısmında Akyazı yaylaları bulunmaktadır. Yaylanın çevresinde pek çok ağaç türü bulunur. Çam, Köknar, Meşe, Kayın ağaçları bunlardan bazılarıdır. Karagöl Yaylasına yılın istediğiniz mevsiminde gelerek doğal güzelliklere şahit olabilirsiniz. Burada ahşaptan yapılma yayla evleri de bulunur. Dilerseniz bu evleri kiralayarak da mükemmel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.



Doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız Karagöl Yaylası tam size uygun bir yerdir. Burada doğal yiyecekler ile beslenebilir ve doğal kaynak suları içebilirsiniz. Eğer dilerseniz Sakarya merkezde otel ya da pansiyonlarda kalabilir ve bu yaylaya günü birlik geziler düzenleyebilirsiniz.



Özellikle baharda ve yaz mevsiminde buranın havası oldukça güzeldir. Böyle güzel havalarda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Karagöl Yaylasına gelenlerin çoğu burada bulunan ahşaptan yapılmış tahta evlerde kalmayı tercih ederler. Yayla evlerinde kalarak yemeklerinizi kendi yapabilir ve yayla hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Bunun yanında bahar ve yaz mevsimlerinde burada pek çok aktivite ve şenlikler de yapılmaktadır.



Karagöl Yaylası doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken muhteşem doğal güzelliklere sahip bir yerdir. Burada geçirdiğiniz birkaç günde kendinizi çok daha zinde ve dinlenmiş hissedersiniz. Dilerseniz yaylanın temiz havası eşliğinde doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz.