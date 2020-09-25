Kaunos Antik Kenti Muğla İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Kaunos Antik Kenti, Anadolu'nun verimli topraklarında Karya bölgesinde yer alan görülmeye ve gezilmeye değer tarihi antik kentlerin başında geliyor. Kaunos Antik Kenti tiyatrosu bazilikası, hamamı, kutsal tapınağı ve agorası ile hüküm sürdüğü dönemin öne çıkan liman arasında gösterilmektedir. Döneminde bir liman kenti olan şehir, Dalyan Deltası'nın oluşmasına bağı olarak günümüzde deniz kıyısından bir hayli uzaklaşmıştır.

Kaunos Antik Kenti Muğla İlinde Nerede?

Kaunos Antik Kenti, ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Muğla il sınırlarımızda yer almaktadır. Muğla'ya ayak basanlar eğer Kaunos Antik Kentine doğru yola çıkmayı planlıyorlarsa tek yapmaları gereken Ortanca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne doğru rotalarını çevirmek. Bu özel antik kente ulaşabilmek için tur tekneleriyle yaklaşık olarak 10 dakika yolculuk yapmak yeterli. Ziyaretçiler, ağaçlarla bezeli yolda 15 dakika kadar yürüme mesafesi sonrasında 3 bin yıllık görkemli bir tarih ile karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar.

Kaunos Antik Kenti Giriş Ücreti

Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler tarafından antik kente girişin ücretli olup olmadığı hususu merak edilmektedir. Kaunos Antik Kenti'ne giriş ücretleri siviller ve öğrenciler için 10-TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci indirimi ise yoktur. Kente dair bir diğer öğrenilmek istenilen husus ziyaret saatleri şu şekildedir. Antik kente ziyaret saatleri, yaz döneminde 09.00- 20.00 arasında iken kış döneminde 09.00- 17.00 saatleri arasında olmaktadır.

Kaunos Antik Kenti Tarihçesi

Kaunos Antik Kenti, yüzyıllar boyunca çok sayıda medeniyetin egemenliği altına girmiştir. Bu medeniyetlerin başlıcaları; Mısır, Pers, Bergama, Rodos ile Roma İmparatorluğudur. Tarihi kaynaklara göre Kaunos Antik Kenti ilk kez İngiliz araştırmacı Rd. Hoskyn tarafından keşfedilmiştir. 1840 senesinde İngiliz araştırmacı Hoskyn, yaptığı gezi esnasında üzerinde Kaunos halkı ve meclisi yazılı bir yazıta rastlamıştır. Böylelikle bu bölgenin Kaunos halkına ait olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaunos Antik Kenti Özellikleri

Kaunos Antik Kenti, günümüze kadar hiç bozulmadan gelen kaya mezarları ile ünlü bir antik kenttir. Antik çağlarda Kaunos, ticaretin oldukça canlı olduğu bir liman kent konumunda olmuştur. Zaman içerisinde denizin alüvyonlar ile dolması sonucunda ise liman olma niteliğini kaybetmiştir. Dalyan nehri kenarında olan Kaunos, bu nehir ile Karia ve Likya arasında sınır oluşturmuştur. Kaunos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Beş bin kişilik tiyatrosu, Demeter Kutsal tapınağı ve daha birçok tarihi yapıtıyla tarihe keyifli bir yolculuk için oldukça gizemli bir yer.