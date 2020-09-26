Kaz Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Kaz Dağlarında 800 çeşit bitki türünün 32’si endemik bitkiden oluşur ve 29 adedi milli park sınırları içinde yer alır.



Kaz Dağları Nasıl Oluşmuştur?



Kaz dağları, doğal bir oluşumun sonucudur. Ülkemizin Akciğeri konumunda olan Kaz Dağları, her yıl binlerce turist ağırlıyor. Doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken Kaz Dağları’nda gürgen, karaçam, meşe, kayın ve kestane ağaçları yoğun görülür.



Kaz Dağlarının Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Kaz dağları, Alp dağlarından sonra en yüksek oksijen miktarını içeren bölge olma özelliğini taşıyor. Üç tepesi bulunan Kaz Dağlarının en yüksek tepesi 1774 metre olan Karataş tepesidir. Karataş tepesi Balıkesir-Edremit bölgesinin Güre beldesinin kuzey-kuzeybatı bölgesine denk gelir.



Kaz Dağları Nerede?



Kaz dağları, diğer ismi işe İda dağ, Edremit körfezinin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan ülkemizin oksijen miktarı en yüksek ikinci dağıdır. Kaz dağları, büyük ölçüde Biga yarım adasına kadar uzanır. Yılın büyük bir bölümü yağışlı geçen Kaz Dağlarında Akdeniz ikliminin etkileri görülür.



Kaz Dağlarına Nasıl Gidilir?



Kaz dağlarına ulaşım için kullanabileceğiniz pek çok yol bulunuyor. Kazdağları-İstanbul arası yaklaşık 7 saat sürüyor. İstanbul’dan kaz dağlarına kendi aracınız ile gelecekseniz Yenikapı’dan feribota binerek 2 saat süren bir yolculuk sonrasında Bandırma’ya ulaşabilirsiniz. Buradan da Susurluk, Balıkesir ve Edremit istikametini takip ederek Kaz Dağlarına ulaşabilirsiniz. İstanbul’dan Kaz dağlarına gelmek için de 6 saat süren bir yolculuk sonrasında Akçay otogara otobüsle gelebilir buradan da minibüslere binerek 10 dakikada Zeytinli’ye gelebilirsiniz. Buradan da taksiye binerek kısa bir süre içinde Kaz dağlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Kaz Dağları Milli Parkı Özellikleri



Kaz dağları ülkemizin en iyi ikinci oksijeni bulunan dağıdır. Bu bölge, çok çeşitli ve zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Kaz Dağları, 1993 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Her yıl binlerce kişi kaz dağlarında bulunan termal otellerde konaklamak ve bu doğal güzelliğin tadını çıkartmak için burada bulunan termal otellere geliyor. Sevdiklerinizle bol oksijenli kaliteli zaman geçirebileceğiniz bir bölgedir.