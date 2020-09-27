Kazdağı Milli Parkı Balıkesir İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Kazdağı Milli Parkı, Marmara ve Ege Bölgeleri sınırları içerisinde yer alan, yüzölçümü bakımından 21.450 hektar alanı kapsayan, milli park statüsünde yer almaktadır. Kazdağı Milli Parkı, 1993 yılında açılmış olup, güncel olarak hala faaliyet aralığını sürdürmektedir.



Kazdağı Milli Parkı Balıkesir İlinde Nerededir?



Kazdağı Milli Parkı, adını Marmara ve Ege Bölgeleri sınırları içerisinde yer alan Kazdağı'ndan almaktadır. Milli park, Balıkesir'in Edremit ilçesi dolaylarında bulunmaktadır. Türkiye'de tema bakımından doğa güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İklimsel geçişlerin pek yoğun yaşanmadığı bölge sayesinde, bitki örtüsü yeşil ve bodur ağaçlarla kaplıdır. Milli park içerisinde bulunan Kazdağı'nın en yüksek tepesi 1774 metre olarak ölçülmüştür. Kazdağı Milli Parkı çevresinde yerleşim yeri pek seyrektir. Bunun dışında Kazdağı ve çevresi, dünyada okjisen miktarı bakımından en temiz hava oluşumuna sahip olan ikinci yer olarakta bilinmektedir.



Kazdağı Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Kazdağı Milli Parkı'na ulaşım, hem özel araçla hemde bulunduğu ilçe sınırlarına kadar gidebilen feribot, uçak veya otobüs ulaşım araçları ile yapılmaktadır. Milli park çevresinde piknik alanları oluşturulmuş ve konaklama veya yiyecek üzerine tesisler inşa edilmiştir. Kazdağı Milli Parkı, endemik türler bakımından da oldukça zengin bir yapıdadır. Milli park içerisinde yer alan ve sadece bölgeye özgü Kazdağı Göknarı burada yetişmektedir.



Kazdağı Milli Parkı Giriş Ücreti ve Özellikleri



Kazdağı Milli Parkı giriş ücreti özel araç başına 15 TL, kişi başına ise 5 TL tahsis etmektedir. Minibüsün boyutu ve doluluk oranına göre ise bu oran 45 ile 75 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bunun haricinde milli park sınırları içerisinde kamp yapmak serbest olmakla birlikte, belli bir miktar ücrete tabidir. Bu ücret, kamp yapacak kişi sayısına göre ortalama 32 TL gibi bir fiyat üzerinden şekillenmektedir.



Kazdağı Milli Parkı'nın içerisinde ise Hasanboğuldu, Panırbaşı ve Sutüven gibi şelaleler de bulunmaktadır. Milli parkın, doğal bitki örtüsü zengin olmakla birlikte, yaklaşık sekiz yüze yakın bitki türü bulundurmaktadır. Milli Park içerisinde yer alan su kaynakları sebebiyle de ortalama 120 farklı kuş türüne ve boz ayı, porsuk tilki, domuz gibi birbirinden farklı yabani canlı sınıfına da ev sahipliği yapmaktadır.