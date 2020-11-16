16.11.2020 - 15:28 | | AA
Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'nde sonbahar güzelliÄŸi
Sivas'Ä±n Hafik ilÃ§esinde bulunan ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla kesin korunacak hassas alan edilen Hafik GÃ¶lÃ¼, sonbaharda oluÅŸan sisle birlikte gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturuyor.Â
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Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, gece sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Hafik ilÃ§esinde bazÄ± Ã§eÅŸmeler dondu. Hafik GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±nda bazÄ± kesimler ise soÄŸuk havanÄ±n etkisiyle buz tabakasÄ±yla kaplandÄ±.
Â Bir Ã§ok kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan Hafik GÃ¶lÃ¼, oluÅŸan sisle birlikte gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
Â DÃ¶rt mevsim ayrÄ± gÃ¼zellik yaÅŸanan Hafik GÃ¶lÃ¼, piknikÃ§iler, fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ve doÄŸaseverlerin ilgi odaÄŸÄ± oluyor.
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