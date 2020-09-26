Kıbrıs Köyü Kanyonu Ankara İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Kıbrıs Köyü Kanyonu Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biridir. Her yıl yerli ve yabancı turistler bölgeye gelerek doğal hayatın tadını çıkarmaktadır.



Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerede?



Kıbrıs Köyü Kanyonu ülkemizin Ankara ilinde bulunan bir kanyondur. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlıdır. Kanyon şehir merkezinden 20 km uzaklıkta bulunur. Özellikle Ankaralılar tarafından sık sık ziyaret edilen bölge şehir yaşamının karışıklığından sıkılanlar için bire birdir.



Kıbrıs Köyü Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Kanyona Nata Vega alış veriş merkezi yolundan gidilmektedir. Buradan Kırıkkale ile Samsun istikametine doğru gitmek gerekmektedir. Alış veriş merkezinden sonra 12 km uzaklıkta kanyona varılır.



Dilerseniz özel aracınız ile dilerseniz de toplu taşıma araçları ile kanyona gidebilirsiniz. Ankara EGO otobüsleri bu alandan geçmektedir.



Kıbrıs Köyü Kanyonu Nedir?



Kıbrıs Köyü Kanyonu Ankara'nın içinde bulunan doğal güzelliklerden biridir. Burası doğal güzellikleri ile ziyaretçileri adeta büyülemektedir. Şehir merkezinden uzaklaşmadan doğa ile iç içe güzel bir gün geçirebilirsiniz.



Pek çok doğasever özellikle hafta sonları bu kanyona gelmeyi tercih etmektedir. Buranın uzunluğu yaklaşık 8 km'dir. Kıbrıs Deresi de bu alana dökülmektedir. Kanyonun duvarları bazı yerlerde 100 metre yüksekliğine ulaşmaktadır. Bu yüksek duvarlar sayesinde kanyon görünümü kazanmıştır.



Kıbrıs Köyü Kanyonu Nasıl Oluştu?



Bu doğal güzellik pek çok insan tarafından çok bilinmemektedir. Bu sebeple de ziyaretçi sayısı da pek fazla olmaz. Böylece doğal güzellikleri hala muhteşemdir. Kanyonun toplam uzunluğu yaklaşık olarak 8 km civarındadır. Eski Roma'da kanyon su kanalı görevi görüyordu. Kanyonda o zamandan kalma su arkları da bulunmaktadır. Bunun yanında Kıbrıs Köyü Kanyonu içerisinde doğal bir şekilde meydana gelmiş şelaleler de bulunur.



Burada çok fazla fındık ağacı bulunur. Bu sebeple de yaz aylarında bu fındıklar toplanmaktadır. Kanyonda pek çok endemik bitki türü de vardır. Burada bazı yerler Arkeolojik Sit Alanı konumundadır. Özellikle doğa yürüyüşleri açısından oldukça güzel bir yerdir.



Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti



Kıbrıs Köyü Kanyonunda ücretsiz bir şekilde piknik ya da kamp yapabilirsiniz. Burada herhangi bir ücret talep edilmemektedir.



Kıbrıs Köyü Kanyonu Ziyaret Saatleri



Kanyonu ziyaret etmek için herhangi bir saat bulunmaz. İstediğiniz zaman bölgeye gidebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde tehlike arz etmesi sebebi ile gün ışığında bölgeyi ziyaret etmek daha doğru olacaktır.