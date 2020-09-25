Kibyra Antik Kenti Burdur İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Kibyra Antik kenti, çok büyük boyutlara sahip olan muhteşem anıtsal yapılarıyla yerli ya da yabancı pek çok turist tarafından büyük bir ilgi gören bir antik kenttir.



Kibyra Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?



Kibyra Antik Kenti, büyük bir yerleşim alanına ev sahipliği yapmaktadır. Bu antik kentte var olan tarihi yapılar, genelde simetrik biçimde düzenlenmiştir. Genel olarak tepelerde bulunan yapılar, teraslama ile de eşsiz olan bir ova ve de göl manzarasına hakim olmaktadır. Yapıların en önemli olan özelliği birbirlerinin manzarasını hiç bir şekilde kesmeyecek tarz dizayn edilmeleridir. Bu antik kente giriş kısmında sol bölümde çok göz alıcı anıtsal bir kapı bulunmaktadır. Kibyra, demircilik, at yetiştiriciliği, dericilik ve de çömlekçilik faaliyetleriyle ünlü olmaktadır. Ayrıca bu kent halkının savaşçı bir kimliği de vardır.



Kibyra Antik Kenti Tarihi Nedir?



Kibyra Kentinin bilinen tarihi İkinci Eumenes zamanında olan Bergama hakimiyeti altındadır. Sonraki dönemde de Boubon, Balboura ile de Oinoanda'dan oluşmuş olan dörtlü ortak bir meclis faaliyet göstermiştir. Bu birlik, Romalı General Murena tarafından da dağıtılmış ve de Asia eyaletiyle diğer kentler Likya Birliği'ne de katılmıştır. Sonrasında Kibyra, Milattan sonra 23 yılında yaşanan şiddetli deprem sonucunda yer ile bir olmuştur. Bu antik kent, Roma İmparatoru Tiberius aracılığı ile yeniden inşaat çalışmaları yapılıp kurulmuştur.



Kibyra Antik Kenti Nerededir?



Kibyra Antik Kenti, ardıç ve de sedir ormanlarıyla kaplanan yaklaşık 1.350 metre yüksekliğe kurulmuş olan bir kenttir. Tarihi kent, günümüzde Gölhisar Ovasının batı kısmına hakimdir. Yani Kibyra Antik Kenti, günümüz Burdur ilinin Gölhisar ilçesinde ve Horzum mahallesinde bulunmakta olan birbirinden ayrılan toplam üç tepelik alan üzerinde yer almaktadır.



Kibyra Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadardır?



Kibyra Antik Kenti'ne giriş yapmak için herhangi bir ücret alınmadığı bilinmektedir. Girişler ücretsiz olmaktadır. 2016 yılında bu antik kent UNESCO Dünya Mirası geçici olan listesine alınmıştır.



Kibyra Antik Kenti Ziyaret Saatleri Nasıldır?



Kibyra Antik Kenti'ni genel olarak ziyaret etmeyi planlayan kişiler ziyaret günü ve de saatlerini öğrenerek kendi programlarını bu şekilde yapmak istemektedir. Bu Antik Kenti, her gün ziyaret edilebilme imkanı bulunmaktadır. Kibyra Antik Kenti ziyaret saatleri şu şekilde 08.30-17.30 saatleri arasındadır.